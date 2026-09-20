„Skrýtinn leikur, sérstaklega fyrri hálfleikurinn,“ sagði Brynjar Kristmundsson, einn af þjálfurum Stjörnunnar, eftir 5-2 tap liðsins gegn FH í Bestu-deild karla í dag.
Stjörnumenn voru lentir 4-0 undir eftir rétt rúmlega hálftíma leik og eins og gefur að skilja var vonin um stigin þrjú svo gott sem farin út um gluggann. Þrátt fyrir að vera komnir ofan í djúpa holu var ekki að sjá að Stjörnumenn væru mun lélegra liðið á vellinum.
„Mér fannst við alveg vera með kveikt á okkur. Við eigum helling af snertingum inni í þeirra vítateig og erum að komast í fullt af góðum stöðum. En sérstaklega þegar þeir fara á breikið þá erum við bara frekar soft. Við hvorki klukkum þá né brjótum á þeim. Ef þú hleypir FH í þannig leik þá refsa þeir, sem þeir gerðu í dag.“
Eins og Brynjar talar um þá var ekki hægt að sjá að FH væri endilega miklu betra liðið á vellinum. Brynjar vill meina að þetta hafi verið dæmi um það þegar allt gengur upp hjá liði eins og FH.
„Já, eiginlega. Þetta var eiginlega þannig að í hvert skipti sem þeir komust nálægt markinu okkar þá endaði það sem dauðafæri eða mark. Við vorum alveg með kveikt á okkur og vorum til dæmis að komast í fleiri góðar stöður í þessum leik heldur en í síðasta leik. En við náum bara ekki að klára okkar. Við fáum dauðafæri í stöðunni 1-0 þar sem þeir bjarga á línu. Svo keyra þeir bara upp og fara í 2-0. Svo kemur bara mark eftir mark eftir mark þarna á einhverjum tíu mínútna kafla. Að vera 4-0 undir í hálfleik er bara erfitt.“
Stjörnumenn náðu þó einn tveimur mörkum snemma í fyrri hálfleik, sem hleyptu örlítilli spennu í leikinn. Hvaða skilaboð fengu leikmenn í hálfleik?
„Við töluðum bara um að núllstilla okkur. Þetta væri búinn að vera skrýtinn fyrri hálfleikur. Við værum búnir að vera að komast í góðar stöður og að ef við myndum ná að klára þær allavega þannig að við værum ekki að hleypa þeim á breikið þá myndum við taka helling úr þeirra leik,“ sagði Brynjar.
„Við náum inn marki eftir mínútu og svo aftur eftir korter og þá er þetta bara orðinn leikur. Við töluðum um að við þyrftum að núllstilla okkur og hafa trú og sjá þá hvernig þetta myndi þróast. Þetta leit alveg allt í lagi út, tveimur mörkum undir og 30 mínútur eftir, en við náum kannski ekki alveg að fylgja marki tvö nægilega vel eftir og þeir ná að hægja á þessu og sigla þessu heim,“ sagði Brynjar að lokum