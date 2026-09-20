Fótbolti

Brynjar skoraði í sigri Sønderjyske

Stefán Árni Pálsson skrifar
Brynjar Ingi Bjarnason skoraði í dag. 
Brynjar Ingi Bjarnason skoraði í dag.  Getty/Juan Mauel Serrano Arce

Brynjar Ingi Bjarnason var í aðalhlutverki þegar Sønderjyske vann 4-2 sigur á Randers í dönsku úrvalsdeildinni í dag.

Brynjar skoraði annað mark heimamanna rétt fyrir hálfleik og kom Sønderjyske í 2-1. Hann skoraði með skalla eftir fyrirgjöf frá Alexander Munksgaard.

Sønderjyske bætti við tveimur mörkum í síðari hálfleik og landaði sannfærandi sigri. Brynjar lék allan leikinn.

Randers minnkaði muninn í 3-2 á 66. mínútu en Ismaïl Seydi innsiglaði sigurinn með fjórða marki Sønderjyske tólf mínútum síðar.

Þá vann FCK Bröndby 1-0 í risaleik helgarinnar í dönsku deildinni. Viktor Bjarki Daðason var í byrjunarliði FCK í leiknum en var tekinn af velli á 72. mínútu leiksins. 

Inn á fyrir hann kom Andreas Cornelius en hann gerði eina mark leiksins og tryggði FCK sigurinn. FCK er í efsta sæti deildarinnar en Sønderjyske er í því næstneðsta. Því gríðarlega mikilvegur sigur fyrir þá.

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