Brynjar skoraði í sigri Sønderjyske

Brynjar Ingi Bjarnason var í aðalhlutverki þegar Sønderjyske vann 4-2 sigur á Randers í dönsku úrvalsdeildinni í dag.
Brynjar skoraði annað mark heimamanna rétt fyrir hálfleik og kom Sønderjyske í 2-1. Hann skoraði með skalla eftir fyrirgjöf frá Alexander Munksgaard.
Sønderjyske bætti við tveimur mörkum í síðari hálfleik og landaði sannfærandi sigri. Brynjar lék allan leikinn.
Randers minnkaði muninn í 3-2 á 66. mínútu en Ismaïl Seydi innsiglaði sigurinn með fjórða marki Sønderjyske tólf mínútum síðar.
Þá vann FCK Bröndby 1-0 í risaleik helgarinnar í dönsku deildinni. Viktor Bjarki Daðason var í byrjunarliði FCK í leiknum en var tekinn af velli á 72. mínútu leiksins.
Inn á fyrir hann kom Andreas Cornelius en hann gerði eina mark leiksins og tryggði FCK sigurinn. FCK er í efsta sæti deildarinnar en Sønderjyske er í því næstneðsta. Því gríðarlega mikilvegur sigur fyrir þá.