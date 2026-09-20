Stefán Teitur skoraði

Stefán Teitur Þórðarson, fyrirliði Hannover, skoraði eitt mark þegar liðið vann 2-1 sigur á Bochum í þýsku B-deildinni í dag.
Stefán Teitur kom Hannover yfir á 24. mínútu. Eftir hornspyrnu varð mikill darraðardans í vítateignum áður en boltinn barst til Íslendingsins sem skoraði af stuttu færi.
Íslendingurinn var síðan nálægt því að leggja upp annað markið. Hann slapp í gegn en markvörður Bochum varði frá honum. Aðeins nokkrum sekúndum síðar skoraði Marcel Harter og kom Hannover í 2-0.
Bochum minnkaði muninn í síðari hálfleik en Hannover hélt út og fagnaði öðrum deildarsigri sínum á tímabilinu. Liðið er með sjö stig eftir sex leiki og situr í tíunda sæti.