„Við vorum gjörsamlega frábærir hérna í fyrri hálfleiknum,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, eftir 5-2 sigur liðsins gegn Stjörnunni í neðri hluta Bestu-deildarinnar í dag.
FH-ingar skorur fjögur mörk í fyrri hálfleik og leiddu 4-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja.
„Við töluðum um það fyrir leik að Stjarnan er með vel mannað lið og hefur verið á ágætri siglingu undanfarið. Við vissum alveg að við þyrftum að leggja hart að okkur til að komast í góða stöðu á móti þeim og við gerðum það heldur betur. Við vorum frábærir bæði varnar- og sóknarlega og á þessum augnablikum þar sem við vorum að keyra hratt á þá þegar við unnum boltann neðarlega á vellinum. Hugarfarið, viljinn og vinnusemin, plús gæðin sérstaklega í fyrri hálfleik, það var bara magnað að fylgjast með FH-liðinu hérna í fyrri hálfleik,“ sagði Jóhannes Karl.
FH-ingar lentu þó í smá brasi í seinni hálfleik og fengu á sig tvö mörk á fyrsta korterinu eftir hlé. Jóhannes segir það mögulega vera fylgifisk þess að vera fjórum mörkum yfir í hálfleik að menn slökkvi aðeins á sér.
„Við töluðum nú alveg um það að við ætluðum að byrja seinni hálfleikinn af sama krafti og við byrjuðum fyrri hálfleikinn. Við vissum það líka alveg að Stjarnan myndi koma út og berjast fyrir sínu, það var alveg á hreinu. Þeir settu fleiri menn fram og voru að sparka löngum boltum fram, upp á Emil og upp á Örvar. Þetta féll svolítið með þeim,“ sagði Jóhannes og hélt áfram.
„Við vorum kannski aðeins aggressívari í þessum hlutum og héldum línunni okkar aðeins hærra í fyrri hálfleik. En svo þegar leið á seinni hálfleikinn náðum við bara tökum á þessu aftur og hleyptum þeim ekki í þessa stöðu að geta komist svona nálægt markinu okkar. Auðvitað krefst þess gríðarleg orka. Við vorum að reyna að pressa mikið og við vildum ekki falla til baka. Þá þarftu að geta stigið hátt upp á Árna í markinu og þú þarft að fórna einum manni í pressuna á hann. Það krefst gríðarlegrar vinnu að pressa Stjörnuliðið og þeir dældu auðvitað boltum fram. Þá þarftu að geta dílað við Emil Atla og Örvar og fullt af öflugum mönnum þarna frammi hjá þeim. Þetta var pínu erfitt og seinni hálfleikurinn var frekar skrýtinn hvað þetta varðar, en þetta féll líka svolítið með þeim í seinni. Þeir skora tvö mörk sem við hefðum getað gert betur í að verja markið okkar og vrja vítateiginn, en Stjarnan er hörkulið sem getur skorað allskonar mörk. En í heildina héldum við áfram að gera okkar hluti og héldum áfram að pressa. Við kláruðum sóknirnar okkar í seinni kannski ekki nægilega vel eins og við vorum að gera í fyrri og fengum áhlaup á okkur eftir það. En þegar leið á seinni hálfleikinn vorum við aftur orðnir við sjálfir og stjórnuðum því sem við við vildum vera að stýra og stjórna.“
Eftir sigurinn er FH nú sex stigum fyrir ofan fallsvæðið þegar þrjár umferðir eru eftir af deildinni. Nú tekur hins vegar við langt landsleikjahlé, sem Jóhannes ætlar sér að nýta vel.
„Við ætlum bara að halda áfram að vera hugrakkir. Það er aðallega það. Við erum ansi hugrakkir og erum statt og stöðugt að bæta okkur í því. Við erum aggressívir og grimmir og liðsheildin er öflug. Við þurfum að halda okkur í góðu standi í landsleikjahléinu og við þurfum að æfa vel. Við verðum að koma kröftugir inn í fyrsta leik eftir eftir hlé,“ sagði Jóhannes að lokum.