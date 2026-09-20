Kjartan Kári Halldórsson skoraði tvö og lagði upp eitt fyrir FH er liðið vann öruggan 5-2 sigur gegn Stjörnunni í neðri hluta Bestu-deildar karla í dag.
„Þetta var ótrúlega sætt. Við komum í fyrri hálfleikinn og ætluðum bara að pressa þá. Við gerðum það heldur betur. Það var mjög hátt orkustig hjá okkur þó fyrstu 5-10 mínúturnar hafi verið smá erfiðar. En síðan vorum við bara beinskeyttir fram á við og uppskárum fjögur mörk í fyrri hálfleik,“ sagði Kjartan Kári í leikslok.FH-ingar fengu þó á sig tvö mörk snemma í seinni hálfleik, sem hleypti örlítilli spennu í leikinn. Eitthvað sem FH-ingar kalla ábyggilega óþarfa spennu, en Kjartan viðurkennir að líklega hafi menn mætt værukærir til leiks eftir hlé eftir að hafa skora fjögur í fyrri hálfleik.
„Við töluðum auðvitað um það í hálfleik að við ætluðum ekki að slökkva á okkur. Leikurinn var ekkert búinn og við vissum að þeir myndu mæta dýrvitlausir í seinni hálfleikinn. En við slökktum á okkur í smá og lið eins og Stjarnan getur refsað fyrir það. Ég er auðvitað líka bara gríðarlega svekktur yfir því að við skyldum fá þessi tvö mörk á okkur en síðan koma menn inn á eins og Guðmundur Andri, Arnór Borg, Sverrir og þeir og þeir bara klára leikinn fyrir okkur.“
Hann segir þó einnig að það sé styrkleikamerki að FH-liðið hafi náð að stoppa í götin eftir að Stjörnumenn skoruðu sín tvö mörk.
„Já, algjörlega. Og eins og sást í fyrri hálfleik þá heyrði ég það að þeir hafi verið miklu meira með boltann og fleiri snertingar inni í teig. En það voru bara allir að henda sér fyrir boltann til að verja markið okkar. Við vorum bara með kveikt á okkur þangað til þeir skora þessi tvö mörk. En við vorum annars að verjast eins og alvöru menn og hentum okkur fyrir allt. Það var bara gríðarlega fallegt að sjá.“
Eins og áður segir skoraði Kjartan Kári tvö mörk fyrir FH og lagði upp eitt til viðbótar. Mörkin og stoðsendingin komu í fyrri hálfleik, en hann var hársbreidd frá því að fullkomna þrennuna þegar skot hans hafnaði í stönginni, einnig í fyrri hálfleik.
„Ég hélt að hann væri á leiðinni inn, en þeir björguðu síðan á línu. Það hefði klárlega verið sætt að ná þrennunni í fyrri hálfleik, ég ætla ekki að ljúga því“