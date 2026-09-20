Rangers vann Celtic, 1-0, í risaleiknum í skoska boltanum á Celtic Park í dag.
Ryan Naderi skoraði eina mark leiksins og tryggði Rangers mikilvægan sigur í 450. viðureign liðanna.
Markið kom á 33. mínútu. Celtic-markvörðurinn Sinisalo varði skot en Naderi fylgdi á eftir og skoraði úr frákastinu.
Celtic sótti nokkuð að marki Rangers eftir hlé og fékk boltann einu sinni í netið, en markið var dæmt af. Heimamenn náðu þó ekki að skapa sér nægilega skýr færi til að jafna metin og Rangers hélt út allt til leiksloka.
Sigurinn er annar sigur Rangers á Celtic á aðeins einni viku. Rangers vann einnig 3-0 í deildabikarnum 13. september.
Celtic hafði unnið fyrstu sex deildarleiki sína og var á toppi deildarinnar fyrir leikinn. Rangers kom hins vegar inn í leikinn eftir fjóra deildarsigra í röð.