Fótbolti

Rangers vann Celtic

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ryan Naderi fagnar hér marki sínu með liðsfélögunum.
Ryan Naderi fagnar hér marki sínu með liðsfélögunum. Vísir/Paul Devlin/SNS Group via Getty Images

Rangers vann Celtic, 1-0, í risaleiknum í skoska boltanum á Celtic Park í dag.

Ryan Naderi skoraði eina mark leiksins og tryggði Rangers mikilvægan sigur í 450. viðureign liðanna.

Markið kom á 33. mínútu. Celtic-markvörðurinn Sinisalo varði skot en Naderi fylgdi á eftir og skoraði úr frákastinu.

Celtic sótti nokkuð að marki Rangers eftir hlé og fékk boltann einu sinni í netið, en markið var dæmt af. Heimamenn náðu þó ekki að skapa sér nægilega skýr færi til að jafna metin og Rangers hélt út allt til leiksloka.

Sigurinn er annar sigur Rangers á Celtic á aðeins einni viku. Rangers vann einnig 3-0 í deildabikarnum 13. september.

Celtic hafði unnið fyrstu sex deildarleiki sína og var á toppi deildarinnar fyrir leikinn. Rangers kom hins vegar inn í leikinn eftir fjóra deildarsigra í röð.

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