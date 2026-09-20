AC Horsens og AGF gerðu 2-2 jafntefli í dönsku úrvalsdeildinni í dag þar sem þrír Íslendingar komu við sögu.
Guðlaugur Victor Pálsson var í byrjunarliði Horsens og lék allan leikinn. Hjá AGF voru Daníel Leó Grétarsson og Mikael Neville Anderson báðir í byrjunarliðinu og léku allan leikinn.
Leikurinn var fjörugur en hvorugu liðinu tókst að knýja fram sigur og þurftu bæði að sætta sig við eitt stig. Guðlaugur Victor lagði upp fyrsta mark Horsens í leiknum en þá var staðan 2-0 fyrir Aarhus.
Jöfnunarmark heimamanna kom síðan í uppbótartíma og var mikil dramatík undir lokin.
Horsens er í sjötta sæti deildarinnar en AGF í því næstneðsta.