Eggert Aron Guðmundsson og Kristall Máni Ingason skoruðu mörk Brann í kvöld þegar liðið vann frábæran 2-1 sigur gegn Meistaradeildarliði Bodö/Glimt í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Kristall fékk hins vegar líka rautt spjald í leiknum.
Bodö/Glimt komst yfir í leiknum, á 14. mínútu, en Eggert jafnaði metin með frábæru skoti nokkrum mínútum síðar.
Kristall kom svo Brann yfir á 57. mínútu þegar boltinn féll til hans í teignum og það reyndist sigurmarkið.
Heimamenn þurftu hins vegar að hafa mikið fyrir sigrinum því Kristall fékk rautt spjald á 68. mínútu, fyrir brot. Hann fékk í fyrstu gult spjald en eftir myndbandsskoðun var því breytt í rautt svo Kristall verður í leikbanni þegar Brann mætir meisturum Viking í fyrsta leik eftir landsleikjahléið, 9. október.
Það voru hins vegar frábærar fréttir fyrir Brann að Sævar Atli Magnússon lék í byrjunarliðinu í kvöld, í fyrsta sinn í ár eftir langa og afar erfiða glímu við meiðsli, og spilaði rúmar sjötíu mínútur. Kjartan Már Kjartansson, fjórði Íslendingurinn í liðinu, kom svo inná á 90. mínútu.
Brann er nú með 29 stig í 7. sæti en Viking heldur toppsætinu á markatölu. Viking og Bodö/Glimt eru bæði með 50 stig í einvígi um meistaratitilinn.