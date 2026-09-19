Kylian Mbappe hefur unnið með íþróttamerkinu Nike í næstum 20 ár en nú mun það samstarf ekki ná lengra. Mbappe hefur skrifað undir samning við svissneska skóframleiðandann On.
Íþróttavörumerkið On byrjaði sem á því að framleiða hlaupafatnað og hlaupaskó. Þegar það gekk vel byrjaði fyrirtækið að færa sig yfir í tennis en nú ætlar fyrirtækið að verða hluti að fótboltamarkaðinum.
Thierry Henry mun stýra fótboltahluta merkisins en Mbappe er ekki eina stórstjarnan sem fór frá Nike til On. Tennisgoðsögnin Roger Federer var samningsbundinn Nike stóran hluta af sínum ferli en undir lok hans var hann samningsbundinn On. Það sem fékk hann til að skipta var að hann fékk hlutabréf í merkinu og mun Mbappe fá slíkt hið sama.
Kylian Mbappe tilkynnti á samfélagsmiðlum að hann hefði skrifað undir samning við On með djúpri ræðu um drauma.
„Mig dreymir enn um að spila fótbolta. Það gæti komið þér á óvart því vinnan mín er að spila fótbolta en það er satt. Mig dreymir enn um að spila með vinum mínum. Spila þangað til sólin sest. Þangað til kvöldmaturinn er kominn á borðið. Spila bara því þetta er leikur, löngu áður en það varð ferill.
View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)
A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)
Ég hef ellt þennan draum eins lengi og ég man eftir mér. Enn og aftur hefur hann leitt mig til einna stærstu breytinga í mínu lífi. Nú er ég í kringum frumkvöðla sem dreymir um það sama og ég. Að færa fótinn eins nálægt boltanum og mögulegt er. Að færa fólkið eins nálægt leiknum og mögulegt er. Að færa heiminn eins nálægt því að spila og mögulegt er.“
Það er gríðarlegt högg fyrir Nike að missa Mbappe en hann var stórt andlit fyrir vörumerkið. Nike virðist vera að missa tökin á fótboltamarkaðnum þar sem stórstjörnur á borð við Lamine Yamal og Neymar hafa farið frá fyrirtækinu.