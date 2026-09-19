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laugardagur 19. september 2026
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
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Uppskriftir
Heilsa
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KA
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Sló í trérót og þurfti að draga sig úr keppni
Golf
Hættir hjá Nike og tekur óvænt skref
Fótbolti
Skytturnar skotnar í kaf í Brighton
Enski boltinn
Í beinni
Bein útsending:
Bakgarðshlaupið
Fótbolti - Besta deild karla
KA
Þór
Fótbolti - La Liga
Sevilla
Barcelona
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Fjármálin með Birni Berg
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Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
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Leikjavísir
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Tíska og hönnun
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