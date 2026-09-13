Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur

Manchester United tók á móti Manchester City í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City náði að vinna leikinn manni færri og er með fullt hús stiga.
Eins og svo oft áður var hiti í Manchester-slagnum í dag. Strax á 23. mínútu braut Bruno Fernandes á Phil Foden og tók sá síðarnefndi ekki vel í brotið. Hann endaði með að sparka frá sér í maga Bruno Fernandes og fékk að launum rautt spjald.
Þrátt fyrir að vera manni fleiri náði Manchester United ekki að taka yfir leikinn og fengu bæði lið fín færi. Undir lok fyrri hálfleiks tók Marcus Rashford aukaspyrnu sem small í stönginni og mátti engu muna að boltinn færi inn.
Liðin gengu markalaus til búningsherbergja í hálfleik en snemma í seinni hálfleik fékk Kobbie Mainoo dauðafæri en skot hans endaði í slánni. Gianlugi Donnarumma, markmaður Manchester City, var stálheppinn að tréverkið hafi bjargað honum tvisvar.
Á 60. mínútu náði Erling Haaland að skora eftir fyrirgjöf Josko Gvardiol en dómarinn dæmdi hann rangstæðan. Eftir skoðun myndbandsdómgæslu var dómurinn tekinn til baka og markið dæmt gilt. Manchester City var því komið í forystuna þrátt fyrir að vera manni færri.
Eftir markið reyndi Manchester United að sækja meira og hélt liðið vel í boltann en átti í erfiðleikum með að skapa sér færi. Manchester United mistókst að jafna leikinn og City vann Manchester-slaginn þrátt fyrir að vera manni færri.
Í uppbótartíma fékk Bryan Mbeumo dauðafæri en Donnarumma náði að verja markið glæsilega.
Manchester United er því aðeins með fjögur stig eftir fjóra leiki í erfiðri byrjun í deildinni. Manchester City er þó með fullt hús stiga eins og ríkjandi Englandsmeistararnir í Arsenal á toppnum.