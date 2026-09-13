Brighton valtaði yfir nýliðana

Brighton setti í fluggír þegar að liðið heimsótti nýliða Coventry City í ensku úrvalsdeildinni í dag og raðaði inn mörkum í öruggum fimm marka sigri. Lokatölur 5-0 Brighton í vil.
Gestirnir leiddu aðeins með einu marki í hálfleik eftir mark frá Charalampos Kostoulas á 35. mínútu en snemma í seinni hálfleik tvöfaldaði Malick Junior Yalcouyé forystu Brighton.
Coventry varð síðan fyrir áfalli á 53. mínútu þegar að Taiwo Awoniyi fékk að líta rauða spjaldið og varð þungur róður lærisveina Frank Lampard enn þyngri.
Pascal Groß bætti við þriðja marki Brighton á 70. mínútu áður en að mörk frá Lewis Dunk og Yasin Ayari undir lok leiks ráku smiðshöggið á 5-0 sigur Brighton.
Með sigrinum lyftir Brighton sér upp í 4. sæti deildarinnar og er þar með sjö stig eftir fjóra leiki. Coventry er að byrja tímabilið afar illa og er án stiga á botni deildarinnar.