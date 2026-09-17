Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Andri Broddason skrifar 17. september 2026 18:31 Getty Orri Steinn Óskarsson var í byrjunarliði Real Sociedad þegar liðið tók á móti Bournemouth í Evrópudeildinni. Bournemouth vann nauman 2-1 sigur eftir góðar markvörslur frá Petrovic í marki Bournemouth. Gengi Real Sociedad hefur ekki verið upp á marga fiska í spænsku úrvalsdeildinni þar sem liðið er aðeins með sjö stig eftir sex leiki. Evrópudeildin var því kjörið tækifæri til að rífa upp gengi liðsins með fersku upphafi. Real Sociedad átti vægast sagt slæman fyrri hálfleik og tók Bournemouth yfir leikinn strax frá byrjun. Justin Kluivert kom gestunum í forystuna eftir að hann lagði frábæra fyrirgjöf frá Adrien Truffert í netið. Aðeins nokkrum mínútum seinna tvöfaldaði Rayan forystu Bournemouth með skalla eftir glæsilega fyrirgjöf frá Alex Scott og Real Sociedad var einfaldlega gripið með buxurnar á hælunum. Mikill pirringur var í liði Real Sociedad og var liðið komið með tvö óþarfa gul spjöld þegar aðeins hálftími var búinn af leiknum. Í seinni hálfleik lifnaði aðeins yfir Real Sociedad og byrjaði liðið að ógna marki Bournemouth. Á 57. mínútu kom Sergio Gomez með frábæra fyrirgjöf inn í teig Bournemouth en enginn leikmaður náði til boltans. Það truflaði hins vegar Djordje Petrovic og fór fyrirgjöfin beint í netið. Heimamennirnir byrjuðu að sækja meira og fékk Orri Steinn tvö dauðafæri í leiknum þar sem hann hefði getað jafnað metin. Petrovic var þó á tánum í marki Bournemouth og varði bæði skotin glæsilega. Bournemouth vann því fyrsta Evrópuleik í sögu liðsins. Evrópudeild UEFA Spænski boltinn Enski boltinn AFC Bournemouth