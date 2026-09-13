Mikel Arteta, knattspyrnustjóra Arsenal, var ekki skemmt á blaðamannafundi eftir 2-0 útisigur liðsins gegn Sunderland í ensku úrvalsdeildinni í gær. Ástæðan fyrir því var ákvörðun dómara leiksins að gefa vítaspyrnu. Ákvörðun sem Arteta segist ekki geta skilið og telur óásættanlega.
Englandsmeistarar Arsenal þurftu að hafa fyrir hlutunum í Norður-Englandi á heimavelli Sunderland í gær en mörk frá Bruno Guimaraes og Bukayo Saka sigldu heim mikilvægum 2-0 sigri og héldu sigurgöngu Arsenal í upphafi tímabils gangandi.
Sunderland fékk þó gullið tækifæri til þess að komast yfir í seinni hálfleik þegar Ezrik Konsa, varnarmaður Arsenal, var dæmdur brotlegur innan vítateigs við mikla furðu gestanna.
John Brooks, dómari leiksins, taldi Konsa hafa brotið á Dan Ballard, leikmanni Sunderland. Atvikið, sem sjá má hér neðar í fréttinni, var skoðað í VAR-sjánni og dómnum ekki snúið.
David Raya markvörður Arsenal sá hins vegar við Enzo Le Fee af vítapunktinum með stórbrotinni markvörslu og hélt leiknum í stöðunni 0-0 og skömmu seinna kom Bruno Guimaraes Arsenal á bragðið með frábæru marki.
Á blaðamannafundi eftir leik var Arteta greinilega heitt í hamsi þrátt fyrir sigur og þurfti að tjá sig um vítaspyrnudóminn.
„Þetta er óásættanlegt á þessu gæðastigi,“ sagði Arteta spurður út í vítaspyrnudóminn á blaðamannafundi eftir leik. Hann hrósaði báðum liðum og stemningunni á vellinum en lagði svo áherslu á það hvað væri undir. Hvernig Arsenal væri í krefjandi leikjatjörn og eins og það væri nóg þyrftu þeir að glíma við ákvarðanir eins og dómari leiksins tók með vítaspyrnudómnum.
„Þetta er bara óásættanlegt. Ég er búinn að horfa á þetta atvik 20 sinnum og ég get ekki skilið hvernig hann fær það út að þetta sé vítaspyrna eða hvernig VAR stígur ekki inn í.“
Atvikið var skoðað af VAR-dómurum sem sáu ekki ástæðu til þess að draga vítaspyrnudóminn til baka.
„Ég bara veit ekki hvað ég á að segja í þessum aðstæðum. Ég er sorgmæddur yfir þessu. Að við þurfum að ræða, eftir svona fallegan fótboltaleik, eitthvað svona á þessu gæðastigi sem getur haft gífurleg áhrif.
Þetta getur breytt framvindu tímabilsins og getur kostað þig meistaratitil. Ég segi það aftur. Á þessu stigi, eftir alla þá vinnu sem við höfum lagt á okkur, þá getur svona lagað ekki átt sér stað.