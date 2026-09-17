Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Írlands segir að leikmenn liðsins séu ekki sáttir við að þurfa að mæta Ísrael í komandi leikjum í Þjóðadeildinni. Írland og Ísrael mætast tvisvar á næstu vikum en báðir leikirnir fara fram á hlutlausum vettvangi.
Ísrael verður á heimavelli í Ungverjalandi 27. september en síðari leikurinn fer fram í Serbíu 4. október.
Heimaleikur Íra verður spilaður fyrir luktum dyrum og engir miðar verða seldir til írskra stuðningsmanna fyrir útileikinn.
„Ég ræddi við leikmennina hvern fyrir sig vegna þess að þetta er ekki eitthvað sem við eigum að ræða í hópi,“ sagði Heimir eftir að nýjasti landsliðshópur Íra var tilkynntur. BBC greinir frá.
"None of us feel comfortable playing these games"Strong words from Heimir Hallgrímsson, as he confirmed he has spoken individually to every player in the Ireland squad ahead of the upcoming games against Israel pic.twitter.com/TvQUobn3qd— Balls.ie (@ballsdotie) September 17, 2026
"None of us feel comfortable playing these games"Strong words from Heimir Hallgrímsson, as he confirmed he has spoken individually to every player in the Ireland squad ahead of the upcoming games against Israel pic.twitter.com/TvQUobn3qd
„Við höfum mismunandi skoðanir og skoðanirnar eru missterkar. Ég held að það sé best að segja, án þess að fara út í einstaka leikmenn, að engum okkar líði vel með að spila þessa leiki. En þegar við höfum ákveðið að spila þá stöndum við saman og spilum sem ein heild.“
Heimir segir að innan hópsins séu ekki allir á sama máli.
„Við erum augljóslega ekki öll með sömu skoðun. Þannig er mannlegt eðli,“ sagði Heimir og heldur áfram.
„Við viljum samt standa fyrir hönd Írlands með bestu leikjum og frammistöðu sem við getum. Það er samkomulagið sem við höfum öll gert.“