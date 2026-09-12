Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Broddason skrifar 12. september 2026 18:47 Fyrrverandi Arsenal-maðurinn Granit Xhaka lenti í rifrildi við Ezri Konsa, einn nýjasta leikmann Arsenal WM Sport Media/Getty Images Arsenal fór í heimsókn til Sunderland í fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Mikill hiti var í leiknum en Englandsmeistararnir enduðu á því að vinna leikinn 2-0. Mikil barátta var í fyrri hálfleik leiksins þar sem Arsenal fékk nokkur fín færi sem liðið hefði getað nýtt. Eftir því sem leið á hálfleikinn byrjaði Sunderland að sækja í sig veðrið en hvorugt liðanna náði að koma marki í leikinn í fyrri hálfleik. Sunderland komst í nokkur færi snemma í seinni hálfleik þar sem Arsenal-vörnin virtist ekki vera mætt til leiks. Gabriel og Ezri Konsa í vörn Arsenal náðu þó að forðast það að Sunderland kæmist yfir. Á 54. mínútu dæmdi dómari leiksins víti eftir mikla baráttu inni í teig Arsenal. Sunderland kastaði löngu innkasti í teiginn en Konsa hélt í Daniel Ballard sem féll við og vítaspyrna dæmd. Enzo Le Fée fór á punktinn en David Raya í marki Arsenal varði vítaspyrnuna. Arsenal var ekki lengi að refsa fyrir vítaklúðrið og náði Bruno Guimaraes að brjóta ísinn með glæsilegu skoti fyrir utan teig sem fór í slána og inn. Sunderland var þó ekki tilbúið að gefast upp og fékk nokkur fín færi en inn vildi boltinn ekki. Mikill hiti færðist í leikinn þegar leið á og byrjuðu fyrrverandi Arsenal-maðurinn Granit Xhaka og Ezri Konsa að rífast. Sunderland var ekki að ná að jafna leikinn en á lokamínútum uppbótartímans slapp Bukayo Saka inn fyrir vörn Sunderland. Reinildo endaði á að brjóta á Saka inni í vítateignum og fékk sitt annað gula spjald og Arsenal víti. Saka fór sjálfur á punktinn og skoraði úr vítaspyrnunni og gulltryggði 2-0 sigur. Arsenal er því enn með fullt hús stiga eftir fjórar umferðir. Enski boltinn Arsenal FC Sunderland AFC