Fótbolti

Mun saga Arons endur­taka sig?

Andri Broddason skrifar
Cole Campbell er að feta í fótspor Arons Jóhannssonar í að velja bandaríska landsliðið í fótbolta frekar en það íslenska.
Cole Campbell er að feta í fótspor Arons Jóhannssonar í að velja bandaríska landsliðið í fótbolta frekar en það íslenska. Samsett/Vísir

Íslendingurinn William Cole Campbell hefur valið að spila frekar fyrir bandaríska landsliðið frekar en það íslenska. Hann hefur spilað með yngri landsliðum Íslands en hefur nú gert það í síðasta skipti.

Campbell hefur slegið í gegn í þýsku úrvalsdeildinni en hann leikur með Elversberg sem tryggði sig upp í úrvalsdeildinna úr þýsku B-deildinni á síðasta tímabili. Í fyrstu fjórum leikjum þýsku úrvalsdeildarinnar er hann búinn að ná að skora eitt mark.

Góð byrjun hans í þýsku úrvalsdeildinni hefur gert það að verkum að hann trúir því að hann komist í bandaríska landsliðshópinn og er hann staðráðinn í því. Það eru því engar líkur á að hann spili fyrir íslenska landsliðið í framtíðinni en hann segist ekki sjá eftir þessari ákvörðun. Hann er þó ekki sá eini sem hefur tekið hana.

Aron Jóhannsson fæddist í Bandaríkjunum og hafði því möguleika á því að velja að leika fyrir bandaríska landsliðið frekar en það íslenska. Hann gerði það árið 2013 og var hluti af leikmannahóp Bandaríkjanna sem fór á heimsmeistaramótið árið 2014.

Það gerði það að verkum að hann missti af ævintýrum Íslands bæði á EM árið 2016 og HM árið 2018 með Íslandi. Mögulega er Cole Campbell að kasta frá sér svipuðum tækifærum með íslenska landsliðinu og Aron gerði á sínum tíma.

Rakel Björk Ögmundsdóttir er móðir Campbell en hún skoraði sjö mörk í tíu landsleikjum fyrir Ísland en hún var einnig Íslandsmeistari með Breiðablik hér á landi. Campbell hefur áður leikið fyrir bæði Breiðablik og FH hér á landi en hann er enn aðeins 20 ára gamall.

Campbell er að reyna að verða hluti af bandaríska landsliðshópnum sem fyrst og eru augun sett á næsta stórmót með bandaríska landsliðinu.

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