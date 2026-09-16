Mun saga Arons endurtaka sig? Andri Broddason skrifar 16. september 2026 23:02 Cole Campbell er að feta í fótspor Arons Jóhannssonar í að velja bandaríska landsliðið í fótbolta frekar en það íslenska. Samsett/Vísir Íslendingurinn William Cole Campbell hefur valið að spila frekar fyrir bandaríska landsliðið frekar en það íslenska. Hann hefur spilað með yngri landsliðum Íslands en hefur nú gert það í síðasta skipti. Campbell hefur slegið í gegn í þýsku úrvalsdeildinni en hann leikur með Elversberg sem tryggði sig upp í úrvalsdeildinna úr þýsku B-deildinni á síðasta tímabili. Í fyrstu fjórum leikjum þýsku úrvalsdeildarinnar er hann búinn að ná að skora eitt mark. Góð byrjun hans í þýsku úrvalsdeildinni hefur gert það að verkum að hann trúir því að hann komist í bandaríska landsliðshópinn og er hann staðráðinn í því. Það eru því engar líkur á að hann spili fyrir íslenska landsliðið í framtíðinni en hann segist ekki sjá eftir þessari ákvörðun. Hann er þó ekki sá eini sem hefur tekið hana. Aron Jóhannsson fæddist í Bandaríkjunum og hafði því möguleika á því að velja að leika fyrir bandaríska landsliðið frekar en það íslenska. Hann gerði það árið 2013 og var hluti af leikmannahóp Bandaríkjanna sem fór á heimsmeistaramótið árið 2014. Það gerði það að verkum að hann missti af ævintýrum Íslands bæði á EM árið 2016 og HM árið 2018 með Íslandi. Mögulega er Cole Campbell að kasta frá sér svipuðum tækifærum með íslenska landsliðinu og Aron gerði á sínum tíma. Rakel Björk Ögmundsdóttir er móðir Campbell en hún skoraði sjö mörk í tíu landsleikjum fyrir Ísland en hún var einnig Íslandsmeistari með Breiðablik hér á landi. Campbell hefur áður leikið fyrir bæði Breiðablik og FH hér á landi en hann er enn aðeins 20 ára gamall. Campbell er að reyna að verða hluti af bandaríska landsliðshópnum sem fyrst og eru augun sett á næsta stórmót með bandaríska landsliðinu. Bandaríski fótboltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Þórsarar höfðu betur í slagnum um Akureyri Handbolti Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Ný stjarna fæðist í Heiðmörk um helgina Sport Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Fleiri fréttir Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Með fullt hús stiga eftir níu marka veislu Birta upptöku sem sannar kynþáttaníð gegn Mikael „Þá mun ég reka mig sjálfur“ Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Sjá meira