Það virðist vera lítil stemning meðal íslensku þjóðarinnar fyrir komandi landsleiki í fótbolta. Það ber dræm miðasala vitni um.
Aðeins var búið að selja 1.500 miða á leik Íslands og Eistlands í gær en sá leikur fer fram á Laugardalsvelli þann 26. september næstkomandi. Rétt rúmlega þúsund miðar eru svo farnir á leik Íslands og Búlgaríu sem fer fram 3. október.
Það er áhugavert að það er ódýrara að fara á landsleikinn gegn Eistum en á marga leiki í Bestu deildinni.
Miðaverð fyrir fullorðna á þann leik er frá 2.500 kr. og dýrustu miðarnir eru á 5.500 kr. Aðeins dýrara er á leikinn gegn Búlgaríu eða frá 3.500 kr upp í 6.900 kr.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari var spurður að því eftir blaðamannafund KSÍ í gær hvað þyrfti að gera til þess að ná fleira fólki á völlinn?
„Ég skil að þetta er ekki mest sexy mótherji í heimi. Mbappé er ekki að koma að spila,“ sagði Arnar sem var þá spurður hvort fólk ætti ekki að koma til þess að sjá íslenska liðið spila?
„Ég varð snortinn af stemningunni sem myndaðist hjá þjóðunum á HM í sumar. Ég held að það sé ákall til okkar allra. Viljum við fara á stórmót? Ég hvet fólk til þess að gera sem það getur til að hjálpa okkur. Sama hvað það er. Við munum leggja allt í sölurnar og við setjum þvílíka pressu á leikmenn að þeir hagi sér fullkomlega næstu tvö árin. Að þeir geri allt sem þeir geta. Þetta þarf að vera sameiginlegt átak. Ímyndið ykkur partíið ef við förum á EM 2028.