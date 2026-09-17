Íslenski boltinn

Seldur frá Kefla­vík til Sýr­lands

Sindri Sverrisson skrifar
Muhamed Alghoul átti sinn þátt í afar óvæntri velgengni Keflvíkinga í sumar.
Muhamed Alghoul átti sinn þátt í afar óvæntri velgengni Keflvíkinga í sumar. vísir/Viktor

Eftir að hafa átt sinn þátt í frábæru tímabili Keflavíkur í sumar er fótboltamaðurinn Muhamed Alghoul að fara að spila með nýju liði í rúmlega 5.000 kílómetra fjarlægð frá Íslandi.

Sýrlenska félagið Homs Al-Fidaa hefur fest kaup á Alghoul en þetta tilkynntu Keflvíkingar á miðlum sínum í dag.

Alghoul kom fyrts til Keflavíkur sumarið 2023 og lék þar út tímabilið áður en hann hélt aftur til Króatíu. Hann sneri svo aftur til Keflavíkur fyrir síðustu leiktíð og var lykilmaður í að koma liðinu upp í Bestu deildina og festa það í sessi í efri hlutanum fyrir tvískiptinguna nú í haust.

Hann skoraði sjö mörk og lagði upp ellefu í Lengjudeildinni á síðustu leiktíð og fór síðan á kostum í umspilinu þar sem hann lagði upp fimm mörk.

Alghoul, sem er Palestínumaður en fæddur í Króatíu, hefur svo skorað fjögur mörk og átt þrjár stoðsendingar í Bestu deildinni á þessari leiktíð.

Hann var frá keppni í skamman tíma eftir að hafa nefbrotnað á æfingu í lok júlí, eftir högg frá liðsfélaga sínum Alpha Conteh. Sindri Snær Magnússon, fyrirliði Keflavíkur, sagði í viðtali við Vísi á dögunum að atvikið hefði ekki haft frekari afleiðingar, aðrar en þær að Alghoul missti af þremur leikjum.

„Þessir leikmenn hafa staðið sig frábærlega vel og þó að þeir hafi lent í stimpingum þá held ég að þeir hafi stigið upp báðir tveir. Þetta er bara partur af fótbolta og það er bara betra að það sé einhver kappsemi á æfingum líka sem ýtir við mönnum,“ sagði Sindri meðal annars.

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