Seldur frá Keflavík til Sýrlands Sindri Sverrisson skrifar 17. september 2026 13:30 Muhamed Alghoul átti sinn þátt í afar óvæntri velgengni Keflvíkinga í sumar. vísir/Viktor Eftir að hafa átt sinn þátt í frábæru tímabili Keflavíkur í sumar er fótboltamaðurinn Muhamed Alghoul að fara að spila með nýju liði í rúmlega 5.000 kílómetra fjarlægð frá Íslandi. Sýrlenska félagið Homs Al-Fidaa hefur fest kaup á Alghoul en þetta tilkynntu Keflvíkingar á miðlum sínum í dag. Alghoul kom fyrts til Keflavíkur sumarið 2023 og lék þar út tímabilið áður en hann hélt aftur til Króatíu. Hann sneri svo aftur til Keflavíkur fyrir síðustu leiktíð og var lykilmaður í að koma liðinu upp í Bestu deildina og festa það í sessi í efri hlutanum fyrir tvískiptinguna nú í haust. Hann skoraði sjö mörk og lagði upp ellefu í Lengjudeildinni á síðustu leiktíð og fór síðan á kostum í umspilinu þar sem hann lagði upp fimm mörk. Alghoul, sem er Palestínumaður en fæddur í Króatíu, hefur svo skorað fjögur mörk og átt þrjár stoðsendingar í Bestu deildinni á þessari leiktíð. Hann var frá keppni í skamman tíma eftir að hafa nefbrotnað á æfingu í lok júlí, eftir högg frá liðsfélaga sínum Alpha Conteh. Sindri Snær Magnússon, fyrirliði Keflavíkur, sagði í viðtali við Vísi á dögunum að atvikið hefði ekki haft frekari afleiðingar, aðrar en þær að Alghoul missti af þremur leikjum. „Þessir leikmenn hafa staðið sig frábærlega vel og þó að þeir hafi lent í stimpingum þá held ég að þeir hafi stigið upp báðir tveir. Þetta er bara partur af fótbolta og það er bara betra að það sé einhver kappsemi á æfingum líka sem ýtir við mönnum,“ sagði Sindri meðal annars. Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Fótbolti Mun saga Arons endurtaka sig? Fótbolti „Eins og að horfa á bíómynd“ Sport Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fótbolti Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Enski boltinn Boehly selur og kveður Chelsea Enski boltinn Seldur frá Keflavík til Sýrlands Íslenski boltinn Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Enski boltinn Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Fleiri fréttir Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Sjá meira