Leikir gærdagsins í enska boltanum buðu upp á mikla skemmtun og fjölmörg mörk. Chelsea missteig sig á heimavelli og sömuleiðis Liverpool á meðan Englandsmeistarar Arsenal stóðust krefjandi áskorun gegn Sunderland. Átján mörk voru skoruð í leikjunum sjö í gær og var nóg um dramatík.
Á Stamford Bridge reyndust nýliðar Hull heimamönnum í Chelsea þrándur í götu og neituðu að gefast upp. Svo fór að leikar þar enduðu 2-2. Hull hefur farið frábærlega af stað í ensku úrvalsdeildinni og vermir nú þriðja sæti deildarinnar með einu stigi meira en Chelsea í fjórða sæti.
Kvöldleikurinn var á milli Sunderland og Arsenal þar sem Englandsmeistararnir stóðust stóra áskorun og fóru af hólmi með 2-0 sigur. Vítaspyrna var dæmd og varin í leiknum og mönnum var heitt í hamsi. Arsenal er búið að vinna alla leiki sína í deildinni til þessa.
Mark undir lok leiks frá Igor Thiago tryggði Nottingham Forest mikilvægan útisigur gegn Aston Villa og heldur dræmt gengi heimamanna undir stjórn Unai Emery á tímabilinu í deildinni áfram.
Einnig var boðið upp á dramatík á Selhurst Park þar sem mark á lokamínútum leiksins frá Zian Flemming tryggði nýliðum Ipswich Town sigur í fimm marka leik gegn Crystal Palace.
Fjögur mörk voru svo skoruð á Vitality-leikvanginum þar sem AFC Bournemouth og Brentford gerðu 2-2 jafntefli í skemmtilegum leik. Kevin Schade fór á kostum og skoraði bæði mörk Brentford í leiknum.
Tottenham virðist bara ekki geta skorað mörk. Liðið gerði markalaust jafntefli gegn Everton á heimavelli í gær og hefur, í sínum fjórum leikjum til þessa í deildinni, enn ekki tekist að koma boltanum í netið og er á fallsvæði ensku úrvalsdeildarinnar.
Þá reyndist gamall leikmaður Liverpool, Alvaro Arbeloa knattspyrnustjóri Fulham, þeim erfiður í gær. Liverpool tókst ekki að finna sigurmarkið í leik liðanna og endaði hann með markalausu jafntefli. Liverpool hefur gert þrjú jafntefli í fyrstu fjórum leikjum sínum til þessa í deildinni og situr í 6. sæti.