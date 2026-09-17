Rosenborg hefur verið að upplifa frábæra tíma undir stjórn Freys Alexanderssonar en yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu, Alfreð Finnbogason, tók persónulega séð mikla áhættu með því að fá hann til starfa hjá félaginu.
Undanfarna rúma hálfa árið eða svo hefur Alfreð barist um í þeytivindu fótboltans sem yfirmaður knattspyrnumála hjá norska stórliðinu Rosenborg. Félagið hefur gengið í gegnum erfiða tíma, ekki eins glæsta og Rosenborg er þekkt fyrir, og það reyndi svo til um leið á leiðtogahæfileika Alfreðs sem býr að mikilli reynslu frá sínum ferli sem atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta.
Útlitið var ekki bjart í byrjun starfstíðar Alfreðs. Fallbarátta og erfið úrslit leiddu af sér uppsögn á þjálfara liðsins. Stjórn félagsins sagði einnig af sér en úr öskunni hefur félagið risið upp á síðkastið og það ekki síst með hjálp Íslendinganna hjá félaginu.
Freyr Alexandersson var ráðinn inn sem þjálfari og er að upplifa, með sjö sigrum í fyrstu níu leikjum sínum, bestu byrjun þjálfara Rosenborg síðan árið 2010. Fallbaráttan hefur verið kvödd og er Rosenborg nú í harðri baráttu um Evrópusæti.
Frey var óvænt sagt upp störfum sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeildinni og á þeim tíma var Rosenborg í þjálfaraleit. Alfreð tók áhættu með að sækja hart að því að fá samlanda sinn inn sem þjálfara og vissi að það gæti komið sér um koll ef illa myndi ganga.
„Auðvitað er það einn faktor sem hefði klárlega spilað inn í ef maður hugsar bara um hvað er það versta sem getur gerst,“ segir Alfreð í samtali við Vísi. „Auðvitað koma þær hugsanir af og til og svo þarf maður bara að ákveða út frá hvaða sjónarmiði maður ætlar að nálgast þessa ákvörðun. Ætla ég að nálgast þessa ákvörðun út frá því hvað gæti gerst ef að þetta fer ekki eins og við plönum eða hvernig mun þetta líta út fyrir mig? En á endanum var ákvörðunin tekin með það fyrir augum hvað sé það besta fyrir Rosenborg.“
Freyr hafi verið augljós kostur í starfið
„Ekki bara hjá mér heldur öllum sem komu að þessu ráðningarferli. Okkur fannst mjög mikilvægt að fá inn þjálfara sem væri með reynslu af norsku deildinni. Það hefur sýnt sig að það hjálpar klárlega að þekkja hana, bæði hvað varðar æfingakúltúr og ákefðina í leikjum. Auðvitað var það ákveðin áhætta fyrir mig persónulega að ef þetta hefði ekki gengið upp eða muni ekki ganga upp. Þetta verður alltaf beintengt við mig bara af því við erum Íslendingar. En þegar maður skoðar stóru myndina þá var þetta einfaldlega besta ákvörðunin og það hefði verið galið hjá mér að ætla að taka eitthvað annað fram yfir þennan kost.“
Viðtalið við Alfreð Finnbogason, yfirmann knattspyrnumála hjá Rosenborg, má hlusta á í heild sinni á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Brot úr viðtalinu má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.