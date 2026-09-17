Fótbolti

Varð skot­mark með því að ráða Frey: „Á­kveðin á­hætta fyrir mig“

Aron Guðmundsson skrifar
Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg, sér ekki eftir því að hafa ráðið inn Frey Alexandersson sem þjálfara liðsins þegar að Rosenborg var að ganga í gegnum afar erfiða tíma.
Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg, sér ekki eftir því að hafa ráðið inn Frey Alexandersson sem þjálfara liðsins þegar að Rosenborg var að ganga í gegnum afar erfiða tíma. Samsett mynd

Rosen­borg hefur verið að upp­lifa frábæra tíma undir stjórn Freys Alexanders­sonar en yfir­maður knatt­spyrnumála hjá félaginu, Al­freð Finn­boga­son, tók persónu­lega séð mikla áhættu með því að fá hann til starfa hjá félaginu.

Undan­farna rúma hálfa árið eða svo hefur Al­freð barist um í þeyti­vindu fót­boltans sem yfir­maður knatt­spyrnumála hjá norska stór­liðinu Rosen­borg. Félagið hefur gengið í gegnum erfiða tíma, ekki eins glæsta og Rosen­borg er þekkt fyrir, og það reyndi svo til um leið á leið­toga­hæfi­leika Al­freðs sem býr að mikilli reynslu frá sínum ferli sem at­vinnu- og lands­liðs­maður í fót­bolta.

Klippa: Alfreð tók áhættu með að ráða Frey

Út­litið var ekki bjart í byrjun starfstíðar Al­freðs. Fall­barátta og erfið úr­slit leiddu af sér upp­sögn á þjálfara liðsins. Stjórn félagsins sagði einnig af sér en úr öskunni hefur félagið risið upp á síðkastið og það ekki síst með hjálp Ís­lendinganna hjá félaginu.

Freyr Alexanders­son var ráðinn inn sem þjálfari og er að upp­lifa, með sjö sigrum í fyrstu níu leikjum sínum, bestu byrjun þjálfara Rosen­borg síðan árið 2010. Fall­baráttan hefur verið kvödd og er Rosen­borg nú í harðri baráttu um Evrópusæti.

Það besta fyrir Rosen­borg

Frey var óvænt sagt upp störfum sem þjálfari Brann í norsku úr­vals­deildinni og á þeim tíma var Rosen­borg í þjálfara­leit. Al­freð tók áhættu með að sækja hart að því að fá sam­landa sinn inn sem þjálfara og vissi að það gæti komið sér um koll ef illa myndi ganga.

„Auðvitað er það einn faktor sem hefði klár­lega spilað inn í ef maður hugsar bara um hvað er það versta sem getur gerst,“ segir Al­freð í sam­tali við Vísi. „Auðvitað koma þær hugsanir af og til og svo þarf maður bara að ákveða út frá hvaða sjónar­miði maður ætlar að nálgast þessa ákvörðun. Ætla ég að nálgast þessa ákvörðun út frá því hvað gæti gerst ef að þetta fer ekki eins og við plönum eða hvernig mun þetta líta út fyrir mig? En á endanum var ákvörðunin tekin með það fyrir augum hvað sé það besta fyrir Rosen­borg.“

Alltaf bein­tengt við Al­freð

Freyr hafi verið aug­ljós kostur í starfið

„Ekki bara hjá mér heldur öllum sem komu að þessu ráðningar­ferli. Okkur fannst mjög mikilvægt að fá inn þjálfara sem væri með reynslu af norsku deildinni. Það hefur sýnt sig að það hjálpar klár­lega að þekkja hana, bæði hvað varðar æfinga­kúltúr og á­kefðina í leikjum. Auðvitað var það ákveðin áhætta fyrir mig persónu­lega að ef þetta hefði ekki gengið upp eða muni ekki ganga upp. Þetta verður alltaf bein­tengt við mig bara af því við erum Ís­lendingar. En þegar maður skoðar stóru myndina þá var þetta ein­fald­lega besta ákvörðunin og það hefði verið galið hjá mér að ætla að taka eitt­hvað annað fram yfir þennan kost.“

Viðtalið við Al­freð Finn­boga­son, yfir­mann knatt­spyrnumála hjá Rosen­borg, má hlusta á í heild sinni á öllum helstu hlað­varps­veitum. Brot úr viðtalinu má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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