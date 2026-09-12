Andri Lucas svaraði fautaskap með marki

Andri Lucas Guðjohnsen kom inn á sem varamaður og gulltryggði 3-1 sigur Blackburn Rovers með marki þegar liðið tók á móti Millwall í ensku B-deildinni í dag. Hann stráði salti í sár leikmanns Millwall sem tók harkalega á Íslendingnum skömmu fyrir markið.
Andri Lucas byrjaði á meðal varamanna Blackburn í leik dagsins en kom inn á 70. mínútu í stöðunni 2-1 fyrir Blackburn.
Þegar komið var fram á þriðju mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma innsiglaði hann 3-1 sigur liðsins með laglegu skoti í fjærhornið sem Max Crocombe í marki Millwall tókst ekki að koma í veg fyrir að færi í netið.
Markið var sætt í meira lagi því ekki svo löngu fyrir það hafði Mark Sykes, leikmaður Millwall, tekið harkalega á Andra Lucasi og fengið að launum gult spjald fyrir.
Lokatölur 3-1 sigur Blackburn Rovers og þriðja mark Andra Lucasar í ensku B-deildinni á tímabilinu. Blackburn er sem stendur í 15. sæti ensku B-deildarinnar með 8 stig eftir sjö leiki.
Brotið á Andra Lucasi og markið sem hann skoraði má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.