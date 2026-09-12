Enski boltinn

Andri Lucas svaraði fautaskap með marki

Aron Guðmundsson skrifar
Íslenski landsliðsframherjinn með skólabókardæmi um það hvernig skuli svara fautaskap innan vallar. Með því að skora.
Íslenski landsliðsframherjinn með skólabókardæmi um það hvernig skuli svara fautaskap innan vallar. Með því að skora. Vísir/Samsett

Andri Lucas Guðjohn­sen kom inn á sem varamaður og gull­tryggði 3-1 sigur Black­burn Rovers með marki þegar liðið tók á móti Millwall í ensku B-deildinni í dag. Hann stráði salti í sár leik­manns Millwall sem tók harka­lega á Ís­lendingnum skömmu fyrir markið.

Andri Lucas byrjaði á meðal varamanna Blackburn í leik dagsins en kom inn á 70. mínútu í stöðunni 2-1 fyrir Blackburn.

Þegar komið var fram á þriðju mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma innsiglaði hann 3-1 sigur liðsins með laglegu skoti í fjærhornið sem Max Crocombe í marki Millwall tókst ekki að koma í veg fyrir að færi í netið.

Markið var sætt í meira lagi því ekki svo löngu fyrir það hafði Mark Sykes, leikmaður Millwall, tekið harkalega á Andra Lucasi og fengið að launum gult spjald fyrir.

Lokatölur 3-1 sigur Blackburn Rovers og þriðja mark Andra Lucasar í ensku B-deildinni á tímabilinu. Blackburn er sem stendur í 15. sæti ensku B-deildarinnar með 8 stig eftir sjö leiki.

Brotið á Andra Lucasi og markið sem hann skoraði má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Fautaskapur sem Andri Lucas svaraði með marki
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