Fótbolti

„Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Gunnlaugsson man vel hve frábærlega Ísak Snær Þorvaldsson lék með Breiðabliki í baráttunni við Víkingana hans Arnars um titlana hér á landi.
Arnar Gunnlaugsson man vel hve frábærlega Ísak Snær Þorvaldsson lék með Breiðabliki í baráttunni við Víkingana hans Arnars um titlana hér á landi. Samsett/Vísir/Getty

Eitt af óvæntari nöfnunum í nýjasta landsliðshópi Íslands í fótbolta er Ísak Snær Þorvaldsson. Þessi sterkbyggði framherji gerði landsliðsþjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni oft óleik þegar Arnar stýrði Víkingi, þá sem leikmaður Breiðabliks.

„Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann því hann er persónulega búinn að koma í veg fyrir að mínir titlar séu fjórir en ekki tveir,“ sagði Arnar hreinskilinn á blaðamannafundi í dag.

„Hann var „pain in the ass“ þegar hann var með Blikunum. Í minningunni var hann alltaf virkilega öflugur og vantaði kannski bara smá sjálfstraust, ég veit ekki hvort það er rétta orðið, eða spark í rassinn til að sjá að hann ætti heima á þessu leveli.

Svo kom hann með til Japans og maður sá að hann er virkilega flottur á æfingum. Flottur að taka taktískum leiðbeiningum og flottur strákur í heildina,“ sagði Arnar sem valdi Ísak með í vináttulandsleik í Japan snemma í sumar.

Ísak er nú framherji Lyngby í dönsku úrvalsdeildinni og átti sinn þátt í að koma liðinu þangað úr 1. deildinni, eftir að hafa áður verið hjá Rosenborg en gengið illa að festa sig í sessi þar.

„Svo byrjaði hann að spila í dönsku úrvalsdeildinni, sem er mjög sterk deild, og það sýnir á hvaða leveli menn geta spilað á. Ég held að þakið hans sé hærra en hann gerir sér grein fyrir sjálfur. Vonandi, með því að fá hann inn í okkar aðalhóp, erum við að hjálpa honum að ná þessu leveli og gera okkar landslið betra. Því hann kemur með allt öðruvísi dýnamík inn í okkar flóru og ég tel að hans leikstíll henti landsliðsumhverfi mjög vel ,“ sagði Arnar.

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