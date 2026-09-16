„Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 13:43 Arnar Gunnlaugsson man vel hve frábærlega Ísak Snær Þorvaldsson lék með Breiðabliki í baráttunni við Víkingana hans Arnars um titlana hér á landi. Samsett/Vísir/Getty Eitt af óvæntari nöfnunum í nýjasta landsliðshópi Íslands í fótbolta er Ísak Snær Þorvaldsson. Þessi sterkbyggði framherji gerði landsliðsþjálfaranum Arnari Gunnlaugssyni oft óleik þegar Arnar stýrði Víkingi, þá sem leikmaður Breiðabliks. „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann því hann er persónulega búinn að koma í veg fyrir að mínir titlar séu fjórir en ekki tveir,“ sagði Arnar hreinskilinn á blaðamannafundi í dag. „Hann var „pain in the ass“ þegar hann var með Blikunum. Í minningunni var hann alltaf virkilega öflugur og vantaði kannski bara smá sjálfstraust, ég veit ekki hvort það er rétta orðið, eða spark í rassinn til að sjá að hann ætti heima á þessu leveli. Svo kom hann með til Japans og maður sá að hann er virkilega flottur á æfingum. Flottur að taka taktískum leiðbeiningum og flottur strákur í heildina,“ sagði Arnar sem valdi Ísak með í vináttulandsleik í Japan snemma í sumar. Ísak er nú framherji Lyngby í dönsku úrvalsdeildinni og átti sinn þátt í að koma liðinu þangað úr 1. deildinni, eftir að hafa áður verið hjá Rosenborg en gengið illa að festa sig í sessi þar. „Svo byrjaði hann að spila í dönsku úrvalsdeildinni, sem er mjög sterk deild, og það sýnir á hvaða leveli menn geta spilað á. Ég held að þakið hans sé hærra en hann gerir sér grein fyrir sjálfur. Vonandi, með því að fá hann inn í okkar aðalhóp, erum við að hjálpa honum að ná þessu leveli og gera okkar landslið betra. Því hann kemur með allt öðruvísi dýnamík inn í okkar flóru og ég tel að hans leikstíll henti landsliðsumhverfi mjög vel ,“ sagði Arnar. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Biðjast afsökunar eftir að keppandi kúkaði á sig Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Fótbolti „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ Fótbolti Kjartan snýr aftur á Álftanes: „Baldur bara bað mig um að koma“ Körfubolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Fleiri fréttir Eiginkona og sonur vitni að grófri árás sjö stuðningsmanna FCK „Í raun og veru ætti ég ekki að þola hann“ „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Svona er hópurinn: Ísak Snær, Rúnar Alex og Arnór með Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan Sjá meira