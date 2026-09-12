Tottenham tók á móti Everton í fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Leikurinn var heldur tíðindalítill og endaði á 0-0 jafntefli.
Hvorugt liðið leit út fyrir að vilja sækja sér sigur í dag en hvorugt liðið skapaði sér mikið af færum. Tottenham virtist ætla að byrja leikinn með miklum krafti en eftir að nokkur hálffæri fóru forgörðum minnkaði ákefð liðsins.
Í byrjun leiks var lið Everton frekar villt en þegar leikurinn hélt áfram kom meira skipulag í liðið. Þrátt fyrir það áttu gestirnir erfitt með að skapa sér færi.
Þegar leið á leikinn gerðu bæði lið skiptingar til þess að reyna að hrista upp í leiknum. Það endaði þó ekki að gerast og duttu varamenn beggja liða niður í sömu ákefð og var hjá leikmönnum inni á vellinum.
Undir lok leiksins virtist Tottenham ætla að stela sigrinum þegar liðið fékk tvær hornspyrnur en Everton náði að verjast þeim báðum og endaði leikurinn með sanngjörnu 0-0 jafntefli.
Með jafnteflinu fékk Tottenham sín fyrstu stig tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni en Everton heldur taplausu gengi áfram þegar bæði lið eru búin að spila fjóra leiki.