Fótbolti

Arnar kynnti nýjasta hópinn og mætti í spjall

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Gunnlaugsson er á leið með íslenska landsliðið í fjögurra leikja törn.
Arnar Gunnlaugsson er á leið með íslenska landsliðið í fjögurra leikja törn. Getty/Jane Barlow

Vísir var með beina útsendingu frá höfuðstöðvum KSÍ í dag þar sem Arnar Gunnlaugsson kynnti landsliðshóp sinn fyrir fyrstu fjóra leikina í Þjóðadeildinni. 

Eftir blaðamannafundinn mætti Arnar beint í viðtal við þá Henry Birgi Gunnarsson og Val Pál Eiríksson, fulltrúa Vísis á staðnum, í beinni útsendingu.

Fundinn og viðtalið má sjá í spilaranum hér að neðan.

Leikmannahópinn má sjá hér að neðan. Ísland er án Sverris Ingi Ingasonar, Hjartar Hermannssonar og Kristians Nökkva Hlynssonar, vegna meiðsla.

Á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigurðsson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson, sem og Andri Lucas Guðjohnsen sem snýr aftur eftir meiðsli.

Á meðal þeirra sem ekki fá sæti í hópnum núna eru markvörðurinn Anton Ari Einarsson, miðjumaðurinn Tómas Bent Magnússon og sóknarmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen.

Landsliðshópur Íslands:

  • Markmenn:
  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 15 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 22 leikir
  • Rúnar Alex Rúnarsson - FC Köbenhavn - 27 leikir
  • Varnarmenn:
  • Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 58 leikir, 5 mörk
  • Bjarki Steinn Bjarkason - FC Südtirol - 7 leikir
  • Daníel Leó Grétarsson - AGF - 31 leikur
  • Aron Einar Gunnarsson - Qatar SC - 110 leikir, 5 mörk
  • Hörður Björgvin Magnússon - Atromitos F.C. - 54 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor A.S. - 16 leikir, 1 mark
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 31 leikur, 2 mörk
  • Miðjumenn:
  • Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 37 leikir, 1 mark
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 31 leikur, 3 mörk
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa A.S. - 14 leikir
  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 44 leikir, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 86 leikir, 28 mörk
  • Mikael Neville Anderson - AGF - 39 leikir, 2 mörk
  • Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 55 leikir, 6 mörk
  • Arnór Sigurðsson - Kalamata FC - 36 leikir, 2 mörk
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 9 leikir
  • Sóknarmenn:
  • Albert Guðmundsson - Lazio - 47 leikir, 14 mörk
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 18 leikir, 9 mörk
  • Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby Boldklub 1921 - 7 leikir, 1 mark
  • Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 39 leikir, 10 mörk
  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 10 leikir, 1 mark

Ísland er í fjögurra liða riðli með Eistlandi, Lúxemborg og Búlgaríu, í C-deild Þjóðadeildarinnar, eftir tap í umspili gegn Kósovó í mars 2025, í fyrstu leikjunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar.

Hópurinn hans þarf að spila fjóra leiki á ellefu dögum, eftir breytingarnar sem gerðar hafa verið á landsleikjadagatalinu. Síðustu tveir leikirnir í riðlinum verða svo í nóvember.

Leikir Íslands í C-deild Þjóðadeildar:

  • 26. sept kl. 16: Ísland - Eistland
  • 29. sept kl. 18:45: Lúxemborg - Ísland
  • 3. okt kl. 16: Ísland - Búlgaría
  • 6. okt kl. 18.45: Eistland - Ísland
  • 13. nóv kl. 19.45: Búlgaría - Ísland
  • 16. nóv kl. 17: Ísland - Lúxemborg

Ísland þarf að vinna riðilinn til þess að komast beint upp í B-deild á næstu leiktíð, sem hefst eftir EM 2028, og þá gæti sigur í riðlinum mögulega gagnast í baráttunni um sæti á Evrópumótinu. 

Liðið í 2. sæti riðilsins fer í umspil um sæti í B-deild en liðin í 3. og 4. sæti sitja eftir í C-deild sem þá verður neðsta deildin í þriggja deilda fyrirkomulagi.

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