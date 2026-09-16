Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 09:03 Albert Guðmundsson og félagar í íslenska landsliðinu þurfa að vinna sinn riðil í Þjóðadeildinin í haust til að komast beint upp í B-deild. Annað sæti dugar til umspils um að komast í B-deildina. Getty/Andrew J. Clark Ísland þarf helst að vinna sinn riðil nú í haust, eða enda í 2. sæti og vinna umspil, til að forðast það að sitja eftir í neðstu deild Þjóðadeildarinnar. Framkvæmdastjórn UEFA staðfesti í gær nýjar reglur um Þjóðadeild karla í fótbolta sem hafa í för með sér að í stað fjögurra deilda þá verða aðeins þrjár deildir á næstu leiktíð. Ísland hefur brátt nýja leiktíð í Þjóðadeildinni og spilar nú í fyrsta sinn í C-deild, eftir að hafa verið í A-deild fyrstu tvö tímabilin eftir stofnun keppninnar og svo tvö tímabil í B-deildinni. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari tilkynnir einmitt landsliðshóp sinn á blaðamannafundi í dag, klukkan 13:15, í beinni útsendingu á Vísi. Ísland spilar svo við Eistland 26. september og í kjölfarið við Lúxemborg, Búlgaríu og aftur við Eistland, í fjögurra leikja landsleikjatörn til 6. október. Riðlinum lýkur svo með leikjum Íslands við Búlgaríu og Lúxemborg 13. og 16. nóvember. Nú er orðið ljóst að eftir þessa leiktíð verður hætt með D-deild og í staðinn verða til þrjár deildir, hver með átján liðum. Breytingarnar má sjá myndrænt hér að neðan. Breytingarnar á Þjóðadeild úr fjórum deildum í þrjár taka gildi fyrir næstu leiktíð, árið 2028.UEFA Þetta hefur auðvitað í för með sér auknar líkur á að Ísland verði í neðstu deild, þá C-deild, tímabilið 2028-29, einfaldlega vegna þess að engin D-deild verður lengur til. Breytingarnar gerast með þeim hætti að liðin sem enda í 3. og 4. sæti í sínum riðli í C-deild spila þar áfram á næstu leiktíð. Ef Ísland endar í 2. sæti fer liðið í umspil gegn liði sem endar neðst í sínum riðli í B-deild, og spilar sigurliðið í B-deild en tapliðið í C-deildinni. Vinni Ísland sinn riðil fer liðið beint upp í B-deild og verður þar í hópi 19.-36. bestu landsliða Evrópu. Eftir breytingarnar verður Þjóðadeildin svo þannig að hverri deild verður skipt upp í þrjá sex liða riðla og mun hvert lið spila sex leiki (á heima- OG útivelli við lið úr eigin styrkleikaflokki en á heima- EÐA útivelli við lið úr öðrum styrkleikaflokkum). Lið geta svo líkt og áður komist upp úr sinni deild eða fallið, farið í umspil um að komast upp eða forðast fall, eða komist í 8-liða úrslit bestu liðanna í A-deild sem enda svo með því að eitt lið verður Þjóðadeildarmeistari. Áhrifin á næsta HM Breytingarnar hafa svo áhrif á undankeppnina fyrir HM 2030 sem verður með gjörbreyttu sniði frá því áður. Liðin 36 úr A- og B-deildum Þjóðadeildarinnar munu spila þar í 1. deild en hin 18 liðin spila í 2. deild. Eftir Þjóðadeildina 2028-29 færast liðin í undankeppni HM sem skiptist í 1. og 2. deild. Alls verða 36 lið í 3 riðlum í 1. deild, eins og sjá má hægra megin á mynd, en 18 lið í 3 riðlum í 2. deild.UEFA Í 1. deildinni verður svo liðunum skipt í þrjá 12 liða styrkleikaflokka áður en dregið verður í þrjá 12 liða riðla, með fjórum liðum úr hverjum styrkleikaflokki. Hvert lið mun svo fá sína sex leiki, tvo gegn liðum úr hverjum styrkleikaflokki. Liðunum í 2. deild, sem Ísland þarf að spila í ef liðið vinnur sig ekki upp úr C-deild nú í haust, verður svo skipt í þrjá sex liða riðla. Ljóst er að sigurlið riðlanna þriggja í 1. deild komast beint á HM en fleiri lið úr 1. deild og einhver úr 2. deild munu fara í umspil um önnur HM-sæti sem Evrópa fær. Nákvæm útfærsla mun liggja fyrir síðar. 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