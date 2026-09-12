Hull enn taplaust í deildinni

Lið Hull City hélt áfram að vera taplaust í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið heimsótti Chelsea í fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Hull City lenti undir snemma leiks en liðið ætlaði ekki að gefast upp og endaði leikurinn á 2-2 jafntefli.
Sókn Chelsea-liðsins hefur verið góð á þessu tímabili og hefur liðið ekki átt í vandræðum með að skora. Í sókn Chelsea eru Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers sem spila stærstu hlutverkin en það var sá síðastnefndi sem kom Chelsea í forystu leiksins.
Lið Hull var hálfpartinn sofandi á verðinum í byrjun leiks en liðið var ekki lengi að vakna eftir að hafa fengið á sig mark.
Á 28. mínútu jafnaði Mohamed Belloumi metin fyrir Hull eftir vandræðagang í vörn Chelsea. Sagan hjá Chelsea virðist vera að vörn liðsins sé jafn léleg og sóknin er góð.
Við markið fékk Belloumi blóð á tennurnar og kom Hull í forystuna sex mínútum síðar. Lið Hull hefur byrjað tímabilið í deildinni frábærlega og virðist það ætla engan endi að taka.
Í seinni hálfleik náði Joao Pedro að jafna metin fyrir Chelsea eftir vel útfærða sókn hjá honum og Cole Palmer. Hann tók tvo varnarmenn á og gaf frábæra fyrirgjöf á Pedro sem gat ekki gert annað en að klára færið.
Bæði lið reyndu að sækja jöfnunarmarkið undir lok leiks en hvorugt liðið náði því og enda liðin á því að deila stigum. Hull City situr því í þriðja sæti deildarinnar taplaust þegar liðið er búið að spila fjóra leiki. Chelsea liðið er með sjö stig og þar sem eina tap liðsins kom gegn Englandsmeisturunum Arsenal.