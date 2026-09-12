Lið Nottingham Forest og Ipswich Town unnu bæði dramatíska sigra í ensku úrvalsdeildinni í dag þar sem að sigurmörk liðanna komu á lokamínútum leikja þeirra.
Aston Villa tók á móti Nottingham Forest á Villa Park og hafði fyrir leik dagsins ekki tekist að koma boltanum í netið.
Liam Delap kom Forest á bragðið í leiknum með fyrsta markinu strax í upphafi seinni hálfleiksins og heimamenn sofandi á verðinum.
Alysson Edward tókst hins vegar að jafna metin fyrir Aston Villa með fyrsta marki liðsins í deildinni á tímabilinu á 74. mínútu eftir stoðsendingu frá fyrirliðanum John McGinn. 1-1.
Þegar komið var fram á 88.mínútu tókst Igor Thiago hins vegar að skora mikilvægt sigurmark fyrir Nottingham Forest og auka á ömurð stuðningsmanna Villa því þó svo að liðið hafi unnið Club Brugge í miðri viku í Meistaradeildinni hefur gengið heima fyrir í deildinni ekki verið upp á marga fiska.
Lokatölur 2-1 sigur Nottingham Forest. Liðið vermir 11. sæti deildarinnar og er með 5 stig eftir fjóra leiki. Aston Villa er í 19. sæti með aðeins eitt stig eftir jafnmarga leiki.
Á Selhurst Park í Lundúnum voru nýliðar Ipswich Town í heimsókn og sáu leik á borði til að klekkja á heimamönnum í liði Crystal Palace því ekki er andrúmsloftið í kringum félagið létt þessa dagana.
Crystal Palace komst hins vegar yfir í dag með marki frá Anan Khalaili strax á 14. mínútu leiksins.
Heimamenn voru hins vegar ekki lengi í paradís því rétt rúmum tíu mínútum eftir mark Khalaili jafnaði Emersson metin fyrir Ipswich.
Crystal Palace varð svo fyrir áfalli á 34. mínútu þegar að Axel Disasi fékk að líta rauða spjaldið fyrir glæfralega tæklingu og heimamenn því orðnir einum manni færri.
Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiksins kom Leif Davis, Ipswich Town síðan yfir með marki eftir stoðsendingu Emersonn og stóðu leikar í hálfleik 2-1 gestunum í vil.
Þrátt fyrir að vera einum manni færri tókst Crystal Palace að jafna metin með marki frá Jörgen Strand Larsen á 75. mínútu.
Komið var fram á 90. mínútu og héldu margir að liðin myndu skilja jöfn en þá tók Zian Flemming til sinna ráða og tryggði Ipswich Town dramatískan sigur með þriðja marki leiksins.
Lokatölur 3-2 sigur Ipswich. Nýliðarnir farið vel af stað í deildinni og verma 7. sæti með sex stig. Crystal Palace er í 16. sæti með þrjú stig.
Bournemouth tók á móti Brentford í hörkuspennandi leik þar sem stálinn stinn mættust. Kevin Schade kom Brentford yfir eftir fyrirgjöf frá Yehor Yarmoliuk. Schade var einn og óvaldaður í teignum og skallaði boltann í bláhornið.
Forskot Brentford entist ekki lengi þar sem Justin Kluivert jafnaði metin aðeins fjórum mínútum síðar. Bournemouth lét kné fylgja kviði og snemma í seinni hálfleik kom Marcus Travernier liðinu í forystu.
Liðin náðu þó ekki að halda forystu sinni lengi því fjórum mínútum síðar jafnaði Schade með sínu öðru marki fyrir Brentford og endaði leikurinn með sanngjörnu 2-2 jafntefli.