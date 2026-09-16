Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning

Þrír leikmenn Real Madrid, þar af tvær helstu stjörnur liðsins, neituðu að sýna skilaboð til stuðnings við spænsku borgina Ceuta í Marokkó, fyrir leikinn við Elche í spænsku 1. deildinni í fótbolta í gærkvöld.
Leikmenn liðanna klæddust allir bolum sem á stóð „Todos somos Caballas“, eða „Við erum öll Caballas“ en íbúar Ceuta eru kallaðir „Caballas“.
Frakkarnir Kylian Mbappé og Ibrahima Konaté, og Brasilíumaðurinn Vinicius, virtust hins vegar ekki hafa áhuga á að sýna þessi skilaboð og rúlluðu þeir bolunum upp, eins og sjá má á myndinni að ofan.
Ceuta er eins og fyrr segir spænsk sjálfstjórnarborg í Norður-Afríku, með landamæri að Marokkó, sem mikið var fjallað um í sumar eftir að tugir þúsunda komu sér ólöglega inn í borgina í lok júlí, með því að synda frá Marokkó. Aðeins 85.000 manns búa í borginni en talið er að 72.000 ólöglegir innflytjendur hafi brotið sér leið þangað og sumir náðu ekki alla leið.
Spænsk stjórnvöld hafa í kjölfarið verið gagnrýnd fyrir of lina stefnu í innflytjendamálum, meðal annars með mótmælum á götum úti. Flestum hinna ólöglegu innflytjenda hefur þó verið vísað úr borginni en enn er töluverður fjöldi þar eftir.
Real Madrid hefur sýnt íbúum Ceuta stuðning og það gerðu stuðningsmenn með stórum fánum á leik við Inter Mílanó í Meistaradeild Evrópu í síðustu viku.
Fyrir leik í gær, sem var á heimavelli Elche, voru svo allir leikmenn liðanna í bolum sem sýna áttu stuðning við Ceuta en það vildi fyrrnefnt þríeyki ekki gera. Þeir hafa ekki skýrt afstöðu sína frekar.
Real Madrid vann leikinn 3-2 en það stoð ansi tæpt. Mbappé hafði komið liðinu í 2-0 á 33. mínútu en heimamenn náðu svo að jafna þegar aðeins sjö mínútur voru eftir. Carlos Espí skoraði hins vegar sigurmark í lokin og sá til þess að Real jafnaði Barcelona að stigum á toppi deildarinnar en Börsungar eiga leik til góða við Racing Santander í kvöld.