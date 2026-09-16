Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 09:36 Bjarna Guðjónssyni var skemmt yfir framgöngu Arnars Freys sem endaði á að fá krampa eftir öll hlaupin. Samsett/Sýn Sport Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, tók virkan þátt í sóknarleik liðsins og minnti oft meira á bakvörð, í sigrinum gegn ÍA í Bestu deildinni um helgina. Sérfræðingum Stúkunnar var skemmt en þeir drógu jafnframt í efa að svona tilburðir sæjust ef KR væri enn í harðri baráttu um titil. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, hefur áður hjá Gróttu og Breiðabliki sýnt að hann er óhræddur við að senda markverði sína langt út úr eigin vítateig. „En þetta er á öðru leveli,“ sagði Bjarni Guðjónsson í Stúkunni en brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Stúkan - Umræða um markvörð/bakvörð KR „Að nota hann svona í uppspili, að hann komi upp sem hægri bakvörður og jafnvel fram yfir miðju, er náttúrulega algjörlega galið dæmi,“ sagði Baldur Sigurðsson og hafði greinilega gaman af. Hann kvaðst hafa kynnst Arnari og sagði hann algjörlega óttalausan og magnaðan karakter. „Svo er hann greinilega líka mjög flinkur í fótbolta því hann klikkar ekki á sendingum og þetta kostaði ekki mark,“ sagði Bjarni. „Þegar þetta virkar er það voðalega skemmtilegt,“ sagði Bjarni en Baldur sagði algjörlega á hreinu að þetta gæti ekki virkað til lengdar: „Það er alveg stjörnubilað að horfa á þetta. Hann er kominn svo langt út úr markinu og leiðin er svo löng heim, að þetta mun alltaf kosta mark ef þetta verður svona í öllum leikjum. Það er ekki spurning.“ Bjarni sagði þá ljóst að ef meira væri í húfi, eins og til dæmis í leiknum við Víkinga á laugardag þegar Víkingar geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, þá væri uppleggið líklega annað. „Ef þú ert að keppa á toppnum eða botninum, og markvörðurinn fer að gera þetta og leka inn mörkum… ef sendingin klikkar og Skagamaður skorar af 70 metrum, KR væri að keppa við Víking um að verða meistari og hefði tapað þessum leik, þá hefði ég ekki haft jafngaman af þessu. Og það held ég að eigi við um KR-inga almennt.“ Besta deild karla KR Stúkan Mest lesið Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Fótbolti Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Enski boltinn Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Fótbolti Fleiri fréttir Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ „Fannst dómarinn missa svolítið tökin á leiknum” Uppgjörið: Stjarnan - ÍBV 2-0 | Warén jók á áhyggjur Eyjamanna Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Markaskorari Vals óviss um framtíð sína Uppgjörið: Valur - Þór Ak. 4-1 | Valsmenn ekki í vandræðum með Þórsara Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Þróttarar brutu bikarinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Sjá meira