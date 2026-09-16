Íslenski boltinn

Mark­vörður KR fór í­trekað fram: „Al­veg stjörnu­bilað að horfa á þetta“

Sindri Sverrisson skrifar
Bjarna Guðjónssyni var skemmt yfir framgöngu Arnars Freys sem endaði á að fá krampa eftir öll hlaupin.
Bjarna Guðjónssyni var skemmt yfir framgöngu Arnars Freys sem endaði á að fá krampa eftir öll hlaupin. Samsett/Sýn Sport

Arnar Freyr Ólafsson, markvörður KR, tók virkan þátt í sóknarleik liðsins og minnti oft meira á bakvörð, í sigrinum gegn ÍA í Bestu deildinni um helgina. Sérfræðingum Stúkunnar var skemmt en þeir drógu jafnframt í efa að svona tilburðir sæjust ef KR væri enn í harðri baráttu um titil.

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, hefur áður hjá Gróttu og Breiðabliki sýnt að hann er óhræddur við að senda markverði sína langt út úr eigin vítateig.

„En þetta er á öðru leveli,“ sagði Bjarni Guðjónsson í Stúkunni en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Stúkan - Umræða um markvörð/bakvörð KR

„Að nota hann svona í uppspili, að hann komi upp sem hægri bakvörður og jafnvel fram yfir miðju, er náttúrulega algjörlega galið dæmi,“ sagði Baldur Sigurðsson og hafði greinilega gaman af. Hann kvaðst hafa kynnst Arnari og sagði hann algjörlega óttalausan og magnaðan karakter.

„Svo er hann greinilega líka mjög flinkur í fótbolta því hann klikkar ekki á sendingum og þetta kostaði ekki mark,“ sagði Bjarni.

„Þegar þetta virkar er það voðalega skemmtilegt,“ sagði Bjarni en Baldur sagði algjörlega á hreinu að þetta gæti ekki virkað til lengdar:

„Það er alveg stjörnubilað að horfa á þetta. Hann er kominn svo langt út úr markinu og leiðin er svo löng heim, að þetta mun alltaf kosta mark ef þetta verður svona í öllum leikjum. Það er ekki spurning.“

Bjarni sagði þá ljóst að ef meira væri í húfi, eins og til dæmis í leiknum við Víkinga á laugardag þegar Víkingar geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, þá væri uppleggið líklega annað.

„Ef þú ert að keppa á toppnum eða botninum, og markvörðurinn fer að gera þetta og leka inn mörkum… ef sendingin klikkar og Skagamaður skorar af 70 metrum, KR væri að keppa við Víking um að verða meistari og hefði tapað þessum leik, þá hefði ég ekki haft jafngaman af þessu. Og það held ég að eigi við um KR-inga almennt.“

Besta deild karla KR Stúkan

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