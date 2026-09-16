„Þá mun ég reka mig sjálfur“ Valur Páll Eiríksson skrifar 16. september 2026 14:50 Arnar Gunnlaugsson segir skýra sýn um að vinna keppnisleiki með þátttöku á stórmóti fyrir augum. Það byrjar á leik við Eistlandi eftir 10 daga. Getty/Ramsey Cardy Arnar Gunnlaugsson segist ekki hafa rými til þess að fara í miklar tilraunir með unga leikmenn í varnarlínu Íslands í komandi keppnisleikjum. Fámenn varnarlína hefur verið hausverkur síðustu misseri. Aðeins þrír miðverðir eru í landsliðshópi Íslands fyrir komandi verkefni í Þjóðadeildinni. Þar spilar Íslands við Eistland (tvisvar) auk leik við Lúxemborg og Búlgaríu. Þeir Aron Einar Gunnarsson (37 ára), Hörður Björgvin Magnússon (33 ára) og Daníel Leó Grétarsson (30 ára) eru miðverðir Íslands í verkefninu og þá getur Guðlaugur Victor Pálsson (35 ára) einnig leyst stöðuna og vonir standa til um að Stefán Teitur Þórðarson (27 ára) geti það einnig. Arnar var spurður af því í beinni útsendingu á Vísi eftir blaðamannafund dagsins hvar miðverðir væru. „Við erum að fá tvö, þrjá helvíti öfluga upp í yngri landsliðum en þeir eru mögulega ekki tilbúnir fyrr en eftir 2-3 ár. Ungur kantmaður getur fengið tækifæri og gert mistök en ungir miðverðir eða ungur markvörður, gerir mistök, þá er það að kosta,“ „Það eru tvö, þrjú eða fjögur ár eftir í þessum gömlu hundum. En þetta er klárlega mál sem við þurfum að takast á við og þurfum að hugsa út fyrir boxið. Í minningunni með gullaldarliðið var Kári Árna miðjumaður þangað til hann var 27 ára en myndar svo eitt okkar sterkasta miðvarðapar með Ragga (Ragnari Sigurðssyni),“ segir Arnar. Klippa: Arnar í spjalli eftir blaðamannafund Stefán Teitur geti mögulega tekið svipað skref og Kári Árnason gerði á sínum tíma, tekið sér stöðu í miðverðinum. Hann hafi fengið of lítinn séns þar í öðrum landsleik Arnars gegn Kósóvó í mars 2025. „Það er svona meiningin eins og með Stefán Teit, að gefa honum svið til að vaxa. En svo er slæma hliðin á þessu með landsliðið ef þú gerir ein mistök. Hann spilaði miðvörð í öðrum leiknum mínum við Kósóvó í Murcia,“ „Það var ekki góður leikur, hvorki hjá honum né liðinu. En er ekki ósanngjarnt að gefa honum einn hálfleik, með allar þessar taktísku pælingar sem voru í gangi þá, og segja að hann sé lélegur eftir þann leik,“ „Í staðinn fyrir að reyna að þróa þetta aðeins með honum, hann kom inn í hybrid fimm manna vörn gegn Japan, og hann var frábær í þeim leik. Þetta er eitthvað sem við getum skoðað í þessum glugga og gefum þessu meiri séns,“ segir Arnar. Rekur þá sjálfan sig Arnar nefndi á blaðamannafundinum að það væru tækifæri í því að staðan slík í miðvarðarstöðunni, og vísaði þá líklega til Stefáns Teits. En er ekki einnig tækifæri í því að gefa yngri miðvörðum sæti í hópnum, þó þeir séu ekki endilega reiðubúnir, blóðga þá og hugsa til framtíðar í stað þess að hafa hálffertuga menn þarna fram eftir öllu? „Vináttuleikir og keppnisleikir eru allt annað. Ég lít á það þannig að ef við vinnum ekki þessa keppnisleiki þá hef ég ekkert að gera í þessu starfi. Þá mun ég reka mig sjálfur,“ segir Arnar sem hefur aðeins unnið tvo keppnisleiki sem þjálfari liðsins, báða gegn Aserbaídsjan, auk eins vináttuleiks við Skotland. „Í vináttuleikjum getum við prófað allt og ekkert og allt þar á milli. En keppnisleikir, við erum þar til að vinna. Ég held það sé hættulegur leikur að gefa leikmönnum tækifæri þar, þó ég skilji þessar pælingar,“ segir Arnar og bætir við: „Hvenær er framtíðin? Okkar framtíð er bara núna, við erum að reyna að komast inn á stórmót.“ Fyrsti leikur Íslands í komandi verkefni er gegn Eistlandi á Laugardalsvelli 26. september. Ísland mætir Lúxemborg ytra 29. september, Búlgaríu hér heima þann 3. október og svo Eistlandi ytra 6. október. Allir fjórir leikirnir verða í beinni útsendingu á Sýn Sport. 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