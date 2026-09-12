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Bragð­dauft og svekkelsi á Anfield

Aron Guðmundsson skrifar
Þessi viðbrögð Bradley Barcola lýsa vel stemningunni á Anfield eftir leik dagsins
Þessi viðbrögð Bradley Barcola lýsa vel stemningunni á Anfield eftir leik dagsins Vísir/Getty

Liverpool og Fulham gerðu markalaust jafntefli er liðin mættust á Anfield í dag í fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

Stuðningsmenn Liverpool vonuðust eftir því að liðið myndi halda áfram sigurgöngu sinni eftir sigur gegn Atletico Madrid í miðri viku í Meistaradeildinni en það raungerðist ekki. 

Fyrrverandi leikmaður liðsins, Alvaro Arbeloa núverandi knattspyrnustjóri Fulham reyndist þeim þrándur í götu í leik dagsins sem að lauk með markalausu jafntefli.  

Liverpool er í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með sex stig eftir fjóra leiki. Um fyrsta stig Fulham á leiktíðinni var að ræða, liðið er í 17. sæti.

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