Liverpool og Fulham gerðu markalaust jafntefli er liðin mættust á Anfield í dag í fjórðu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Stuðningsmenn Liverpool vonuðust eftir því að liðið myndi halda áfram sigurgöngu sinni eftir sigur gegn Atletico Madrid í miðri viku í Meistaradeildinni en það raungerðist ekki.
Fyrrverandi leikmaður liðsins, Alvaro Arbeloa núverandi knattspyrnustjóri Fulham reyndist þeim þrándur í götu í leik dagsins sem að lauk með markalausu jafntefli.
Liverpool er í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með sex stig eftir fjóra leiki. Um fyrsta stig Fulham á leiktíðinni var að ræða, liðið er í 17. sæti.