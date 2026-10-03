Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Agnar Már Másson skrifar 3. október 2026 22:27 Á plakati sem hefur verið í dreifingu er boðað til veislu í húsakynnum Vítisengla í kvöld. Ljósmynd úr safni. Samsett Mynd Lögreglan hefur verið með mikinn viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi í kvöld. Í götunni stendur yfir veisla á vegum mótorhjólaklúbbanna Vítisengla og Red Devils. Ekki hefur náðst í lögreglu vegna aðgerðarinnar en lögreglumenn hafa ítrekað áður staðið í aðgerðum á svæðinu vegna samkoma Vítisengla. Á plakati sem hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum er einmitt boðað til veislu í húsakynnum Vítisengla að Auðbrekku 1 en þar segir að veislan sé á vegum Vítisengla auk annars mótorhjólaklúbbs að nafni Red Devils. Sjónarvottur lýsti því að hafa séð fjölda lögreglubíla á vettvangi, þar af einn með viðbragðsljósin kveikt. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Vítisenglar eða Hells Angels, eins og þeir eru þekktir fyrir utan landsteinana, eru víðast hvar skilgreind sem glæpasamtök. Sem fyrr segir hefur lögreglan áður ráðist í aðgerðir á svæðinu vegna samkoma Vítisengla. Lögregla var með mikinn viðbúnað á svæðinu á sama tíma og klúbburinn hélt upp á fimmtán ára afmæli sitt í maí á þessu ári. Í september 2025 voru þrír handteknir á samkomu þeirra og svo var aftur lokað fyrir umferð á svæðinu þegar þeir héldu aðra samkomu tveimur vikum síðar. Lögreglan Kópavogur Mest lesið Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Illa brugðið en heill á húfi Innlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Erlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna Innlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent Fleiri fréttir Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Sjá meira