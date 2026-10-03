Innlent

Átta í bílunum fjórum: Sumir al­var­lega slasaðir

Eiður Þór Árnason skrifar
Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar sinna verkefninu.
Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar sinna verkefninu. Vísir/vilhelm

Hópslysaáætlun var virkjuð á Austurlandi vegna fjögurra bíla áreksturs á Jökuldal við Háreksstaðakvísl í dag. Tilkynnt var að átta væru um borð í bifreiðunum og einhverjir alvarlega slasaðir. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar, björgunarsveitarmenn, lögregla, sjúkralið og Rauði krossinn taka þátt í aðgerðum. Slysið er talið alvarlegt. 

Greint er frá slysinu í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi en RÚV greindi fyrst frá. Lögregla fékk tilkynningu um alvarlegt umferðarslys um klukkan hálf tólf í dag. Búið var að boða björgunarsveitir klukkan 11:42 og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar þremur mínútum síðar. 

Vegurinn um Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir, að sögn lögreglu. Hún hyggst ekki gefa út frekari upplýsingar á þessu stigi. 

Tilkynning lögreglu í heild sinni

„Um klukkan hálf tólf í dag barst lögreglu tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Jökuldal við Háreksstaðakvísl. Fjórir bílar sagðir hafa lent í árekstri og að átta hafi verið um borð. Boð báru með sér að einhverjir þeirra væru alvarlega slasaðir. Viðbragðsaðilar voru þegar boðaðir á vettvang; sjúkralið, björgunarsveitir, þyrla Landhelgisgæslu og Rauði krossinn auk lögreglu. Hópslysaáætlun virkjuð.

Vegurinn um Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Ekki er á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar.“

Fréttin hefur verið uppfærð.

Samgönguslys Björgunarsveitir Landhelgisgæslan

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