Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Eiður Þór Árnason skrifar 3. október 2026 12:00 Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar sinna verkefninu. Vísir/vilhelm Hópslysaáætlun var virkjuð á Austurlandi vegna fjögurra bíla áreksturs á Jökuldal við Háreksstaðakvísl í dag. Tilkynnt var að átta væru um borð í bifreiðunum og einhverjir alvarlega slasaðir. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar, björgunarsveitarmenn, lögregla, sjúkralið og Rauði krossinn taka þátt í aðgerðum. Slysið er talið alvarlegt. Greint er frá slysinu í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi en RÚV greindi fyrst frá. Lögregla fékk tilkynningu um alvarlegt umferðarslys um klukkan hálf tólf í dag. Búið var að boða björgunarsveitir klukkan 11:42 og þyrlusveit Landhelgisgæslunnar þremur mínútum síðar. Vegurinn um Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir, að sögn lögreglu. Hún hyggst ekki gefa út frekari upplýsingar á þessu stigi. Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Tilkynning lögreglu í heild sinni „Um klukkan hálf tólf í dag barst lögreglu tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Jökuldal við Háreksstaðakvísl. Fjórir bílar sagðir hafa lent í árekstri og að átta hafi verið um borð. Boð báru með sér að einhverjir þeirra væru alvarlega slasaðir. Viðbragðsaðilar voru þegar boðaðir á vettvang; sjúkralið, björgunarsveitir, þyrla Landhelgisgæslu og Rauði krossinn auk lögreglu. Hópslysaáætlun virkjuð. Vegurinn um Jökuldal er lokaður meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Ekki er á þessu stigi hægt að gefa frekari upplýsingar.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Samgönguslys Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Mest lesið Illa brugðið en heill á húfi Innlent Tvær þyrlur sendar og hópslysaáætlun virkjuð vegna alvarlegs slyss Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Erlent Fleiri fréttir Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Tvær þyrlur sendar og hópslysaáætlun virkjuð vegna alvarlegs slyss Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Sjá meira