Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 3. október 2026 14:17 Arnar segir niðurstöðurnar tilefni fyrir foreldra sem og stjórnvöld til að staldra við. Kristinn Ingvarsson Niðurstöður nýrrar rannsóknar sem sýna að íslenskir karlmenn hafi íhaldssamari hugmyndir um karlmennsku en kynbræður þeirra á hinum Norðurlöndunum er viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag að mati doktorsnema sem kallar eftir viðbrögðum. Greint var frá rannsókninni á Vísi en hún er unnin af alþjóðlegri hugveitu að beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar og er sú fyrsta sinnar tegundar. Um var að ræða könnun sem gerð var á þessu ári meðal karla og kvenna á Norðurlöndum þar sem meðal annars var spurt að því hvað felist í því að vera karlmaður. Íslenskir karlar skera sig úr frá öðrum á Norðurlöndum í sjö af þrettán flokkum. Þannig telja sem dæmi 65 prósent íslenskra karlmanna að karlmennska felist í því að leysa úr ágreiningi með ofbeldi en einungis 23 prósent norskra. Arnar Gíslason doktorsnemi í kynjafræði við Háskóla Íslands segir niðurstöðurnar koma á óvart. „Þetta slær mann náttúrulega og að einhverju leyti kemur þetta á óvart. En það er nú ekki alveg allt hérna í sömu áttina, þarna eru hlutir eins og þegar kemur að því að vera faðir og foreldrahlutverkinu þar sem svörin eru öðruvísi, það er greinilega tenging hér á Íslandi á milli karlmennsku og þess og svo þegar kemur að því að vera við stjórn þá erum við á öðrum stað og kannski að koma betur út frá þessu feminíska sjónarhorni.“ Arnar segir niðurstöðurnar vera í takti við umræðuna á Íslandi undanfarin ár. Mikil samkeppni hafi verið um athygli ungra karlmanna og hugmyndir bornar á borð fyrir þá um konur, jafnréttismál, hinsegin mál og um innflytjendur. Ekki sé skrítið að sú umræða hafi haft áhrif og mögulega þurfi að líta svo á að ekki sé um bakslag að ræða sem slíkt heldur nýjan veruleika í hugmyndaheimi ungra karlmanna. „Það er búin að vera hröð þróun í umræðunni og hröð þróun á samfélagsmiðlum og líka í stjórnmálunum,“ segir Arnar. Hann segir hugmyndir líkt og þessar hafa skýr áhrif á veruleikann og bendir meðal annars á athugasemdir Stígamóta sem bent hafa á að kynferðisbrotamálum hafi fjölgað. „Við erum að sjá hluti núna sem við hefðum bara ekki trúað fyrir einhverjum tíu, tuttugu árum til dæmis eins og Cornell-málið, þetta er bara meiriháttar sjokk held ég fyrir mikið af fólki að sjá svona mál og hvernig einhver hópur af bandarískum ungum mönnum bregst við,“ segir Arnar. Vísar hann þar til rannsóknar á hópnauðgun í bandaríska háskólanum Cornell sem vakið hefur heimsathygli. Hann segir að byrja þurfi fyrr að ræða við stráka um jafnréttismál, um ofbeldi, um virðingu, um samskipti. „Sérstaklega við sem erum foreldrar, við viljum auðvitað ekki að okkar strákar finni sig í svona aðstæðum og kunni ekki að bregðast rétt við.“ Þessar hugmyndir sem þarna koma fram, heldurðu að þær hafa áhrif á samfélagið? „Það sem fólk segir og það sem fólk hugsar, það hefur áhrif á það hvernig þjóðfélagið þróast. Við erum að sjá það að hlutirnir eru að breytast hratt og ég held það sé mikilvægt að gripið sé til einhverra að gerða, hvort sem það eru stjórnvöld eða til dæmis íþróttahreyfingin, sem er mikilvægur vettvangur til þess að koma skilaboðum til ungra stráka. Ísland er oft þannig að hugmyndir geta breyst rosalega hratt þannig í því felst líka ákveðið tækifæri að þegar sett er af stað ákveðinn vinna þá er hægt að vinna hlutina til baka og koma okkur á betri stað þegar kemur að jafnréttismálum.“ Þessi rannsókn og þessar niðurstöður ættu að virka sem viðvörunarmerki? „Já hún ætti bara absalút held ég að vera okkur tilefni til að staldra við og skoða hvað er að gerast, hvaða efni og hvaða skilaboð eru ungu strákarnir okkar að fá? Og hvort við viljum við stíga inn í það? Hvaða skilaboðum viljum við koma til þeirra? Um virðingu í samfélaginu, um samskipti og eins og þessi könnun bendir á, hvernig þeir hugsa um ofbeldi, hvað þýðir að vera karlmaður og svo framvegis og svo framvegis.“ Jafnréttismál Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð Mest lesið Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Illa brugðið en heill á húfi Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Gul viðvörun eftir stóra skriðu Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Fleiri fréttir Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Sjá meira