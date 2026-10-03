Innlent

Katla skelfur

Agnar Már Másson skrifar
Jarðskjálftavirkni hefur mælst í Mýrdalsjökli í kvöld.
Jarðskjálftavirkni hefur mælst í Mýrdalsjökli í kvöld. Vísir/RAX

Nokkrir skjálftar hafa mælst í Mýrdalsjökli í kvöld, þá aðallega í Kötluöskju.

Bjarki Kaldalóns Friis náttúruvársérfræðingur segir í samtali við Vísi að nokkrir skjálftar hafi mælst í kringum klukkan 21.30 í kvöld.

Enn eigi eftir að yfirfara skjálftana en fyrstu tölur bendi til þess að sá stærsti hafi mælst um þrír að stærð. Þá hafi nokkrir minni fylgt í kjölfarið.

Hann segir að virknin virðist vera með öllu eðlileg enda sé um virka eldstöð að ræða. Þó kunni að vera að nýlegir jarðhitalekar í Múlakvísl tengist skjálftunum. Síðast gaus í Kötlu árið 1918

Eldgos og jarðhræringar Mýrdalshreppur

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