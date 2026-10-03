Illa brugðið en heill á húfi

Flugvél af gerðinni Sky Hawk 172 fór út af flugbrautinni á Hólmsheiði við lendingu í gær. Skemmdir urðu á vélinni en engan sakaði í slysinu. Málið er á borði Rannsóknarnefndar samgönguslysa.
Þetta staðfestir flugmaður flugvélarinnar í samtali við fréttastofu. Hann er heill á húfi þótt að honum hafi brugðið illa við atvikið. Hann baðst undan því að koma fram undir nafni þar sem atvikið er nú til rannsóknar.
Ragnar Guðmundsson, flugvélaverkfræðingur og rannsakandi á flugsviði staðfestir í samtali við fréttastofu að rannsókn á málinu sé yfirstandandi. Atvikið átti sér fyrripartinn í gær og er vettvangsrannsókn lokið. Flugmaðurinn var einn um borð og engan sakaði.
Flugvélin var á leið frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur og ætlaði að lenda á flugbraut þar sem Fisfélag Reykjavíkur hefur aðstöðu. Það er til skoðunar hvað olli því að flugvélin fór út af en að sögn sjónarvotta var blautt á grasbrautinni sem gerir skilyrðin til lendingar verri.
Flugvélin staðnæmdist rétt fyrir neðan þar sem að brautin endar á litlum barða og var aftari hluti vélarinnar innan við metra frá brautinni. Skemmdir urðu á skrokk flugvélarinnar og á vélinni sjálfri.
Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér.