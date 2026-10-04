Innlent

Höfuð­borgar­svæðið skalf

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Veðrið leit ekkert sérlega illa út við Höfða í Reykjavík í morgun.
Veðrið leit ekkert sérlega illa út við Höfða í Reykjavík í morgun. Vísir/Sigurjón

Jarðskjálfti fannst víða um höfuðborgarsvæðið nú um klukkan tuttugu mínútur í eitt eftir miðnætti. Hann fannst bæði í vesturbæ Reykjavíkur, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og á Álftanesi svo dæmi séu tekin.

Bjarki Friis, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir fyrstu mælingar benda til þess að skjálftinn hafi átt upptök sín austur af Kleifarvatni sunnan höfuðborgarsvæðisins og hafi verið um 3,8 að stærð. 

Nokkrir eftirskjálftar hafi fylgt í kjölfarið.

Eldgos og jarðhræringar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið