Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Tómas Arnar Þorláksson skrifar 3. október 2026 12:46 Unnar Már Bjarnason, verkefnastjóri samfélagslögreglu. vísir/getty/stefán Lögreglan hefur áhyggjur af nýrri tískubylgju meðal hóps ungra ökumanna sem virðist vera að ryðja sér til rúms á samfélagsmiðlum. Athæfið birtist þannig að ökumenn taka sig upp á ógnarhraða og smella af sér bílbeltinu. Ökumennirnir sýna þá ökuhraðann á mælaborðinu og sýna sjálfa sig smella öryggisbeltinu af áður en þeir deila myndefninu á samfélagsmiðlum. Orðið ökuníðingur sé orðið hrós innan afmarkaðra hópa. Án bílbeltis á upptöku á allt að 160 kílómetra hraða Þetta staðfestir Unnar Þór Bjarnason, verkefnastjóri hjá samfélagslögreglunni, í samtali við fréttastofu. Ungmennin séu gjarnan nýlega komin með bílpróf. „Við erum að heyra um ný trend á samfélagsmiðlum þar sem er bókstaflega verið að hvetja þau til að stunda hraðakstur og svo á ákveðnum tímapunkti að smella af sér öryggisbeltinu og taka þetta upp. Þetta finnst okkur hjá lögreglunni mjög hræðilegt að heyra. Við erum mjög hrædd við þetta trend ef einhverjum skyldi detta í hug að þetta sé eitthvað sniðugt. Við erum mjög hrædd við þetta trend ef einhverjum skyldi detta í hug að þetta sé sniðugt.“ Hann segist hafa heyrt af athæfinu frá ungmennum og frá foreldrum sem hafa séð umrædd myndskeið. Veistu meira um málið? Áttu myndskeið af athæfinu? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Veistu á hvaða hraða þessi ungmenni eru? „Hæsta talan sem ég hef heyrt er 160 kílómetra hraði.“ Hann segir samfélagslögregluna leggja sérstaka áherslu á að stuðla að umferðaröryggi ungmenna. Gjarnan séu farþegar um borð í umræddum ökutækjum. „Þau eru annaðhvort að taka þetta upp sjálf eða farþegar. Við höfum verið að ræða þetta við ungmenni í framhaldsskólum og við erum að reyna að valdefla þau sem farþega og láta heyra í sér og segja bara stopp og láta hleypa sér út eða jafnvel bara að hringja í lögregluna ef svona athæfi á sér stað.“ Talið töff að vera ökuníðingur Mikilvægt sé að taka umræðuna um umferðaröryggi ungmenna sérstaklega í ljósi banaslysa sem hafa orðið í umferðinni á þessu ári. „Ég var viðstaddur frábæra ráðstefnu hjá Samgöngustofu varðandi umferðaröryggi og unga ökumenn og þar var ung stúlka í framhaldsskóla sem sló mig eiginlega út af laginu. Þá var hún að fjalla um orðið ökuníðingur og að hún hafi verið kölluð ökuníðingur út af því að hún er víst flink að keyra hratt og komast hratt og örugglega á milli staða. Hún vill meina það að þetta orð sé notað í jákvæðri merkingu eða jákvæðnum skilningi. Að kallast ökuníðingur er bara orðið jákvætt og flott.“ Sem betur fer heyri það til undantekninga að unglingar og ungmenni taki þátt í athæfinu eða máli upp ökuníðinga í dýrðarljóma. „Ungmenni sem við erum að ræða við eru bara ótrúlega flott og meðvituð um að maður þurfi að fara varlega í umferðinni. Við bara hræðumst þessi trend sem svo koma upp annað slagið, hvort sem það tengist umferðinni eða einhverju öðru. Fólk þarf að hafa vit á að greina á milli að þetta sé bara eitthvað sem við erum ekki að taka þátt í eða prófa.“ Það sé eðlilegt að líða eins og maður sé ódauðlegur á ungum aldri. Ungmenni þurfi þó að átta sig á þeim hræðilegu afleiðingum sem geta orðið. „Þegar við erum að nefna svona dæmi um hvað hraðakstur getur valdið hræðilegum slysum, að þá heyrum við alltaf að þetta mun nú aldrei gerast fyrir mig. Við höfum nú öll verið ungir ökumenn eða ung og ódauðleg. En þetta er eitthvað sem við erum að reyna að ræða við þau og fræða þau um að fara varlega, sérstaklega þegar þau eru ung og óreynd í umferðinni.“ Umferð Umferðaröryggi Mest lesið Illa brugðið en heill á húfi Innlent Tvær þyrlur sendar og hópslysaáætlun virkjuð vegna alvarlegs slyss Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Erlent Fleiri fréttir Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Tvær þyrlur sendar og hópslysaáætlun virkjuð vegna alvarlegs slyss Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Sjá meira