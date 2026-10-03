Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Agnar Már Másson skrifar 3. október 2026 21:33 Farþegi um borð í Viking XPRS vakti athygli á því að skipinu hefði verið meinuð brottför vegna þess að aðgerðir stæðu yfir á svæðinu. Viking Line Lögreglan í Finnlandi hefur lokað fyrir skipaumferð á svæði í nágrenni við Helsinki eftir að óþekktur málmhlutur fannst í sjónum. Mikill viðbúnaður er á svæðinu og lögreglan óskar eftir aðstoð finnska hersins. Lögreglan í finnsku höfuðborginni skrifar í yfirlýsingu að lögreglunni hafi borist tilkynning upp úr klukkan 19 að staðartíma (kl. 16 að íslenskum tíma) um að trektlaga hlutur hefði fundist í sjónum suður af eyjunni Kustaanmiekka. Yfirvöld rannsaki hvað hluturinn kunni að vera. Lögreglan segir að farþegaskip ferðist reglulega um svæðið og hafa viðbragðsaðilar nú girt svæðið af í samvinnu við strandgæslu Finnlands. Þá segist lögreglan hafa óskað aðstoðar frá hernum vegna málsins. Farþegi um borð í skipinu Viking Xprs, sem átti að leggja af stað frá Helsinki til Tallinn, sagði við miðilinn Ilta-Sanomat fyrr í kvöld að ekki hefði verið hægt að leggja af stað vegna aðgerða sem stæðu yfir í nágrenni við Helsinki. Finnland Skipaflutningar Mest lesið Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Illa brugðið en heill á húfi Innlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Erlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna Innlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent Fleiri fréttir Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Keyrði inn í mannfjölda norður af Sydney Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar Sjá meira