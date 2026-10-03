Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Agnar Már Másson skrifar 3. október 2026 17:52 Þotu sem notuð er í leitina hefur verið flogið í kringum það svæði þar sem staðsetningamerki sjúkraflugvélarinnar datt út. FlightRadar Bandaríska strandgæslan leitar nú að sjúkraflugvél sem týndist á flugi milli Bermúda og Boston í dag. Sex voru um borð í flugvélinni, að sögn yfirvalda. New York Times greinir frá því að flugmálayfirvöld í Bandaríkjunum hafi upplýst strandgæsluna um að samskipti við flugvélina hefðu rofnað um klukkan sex að íslenskum tíma en um er að ræða þotu af tegundinni Gulfstream G100. Leit hefur staðið yfir við strendur Nantucket og stóð enn yfir klukkan 15.45 að því er New York Times hefur eftir strandgæslunni. Gæslan hafi ræst út flugvélar, þyrlu og tvo báta frá Þorskhöfða í Massachusetts. Týnda vélin er á vegum kanadíska sjúkraflugfélagsins Latitude Air Ambulance, að því er Clarence Togeretz, talsmaður fyrirtækisins, segir við fjölmiðilinn. Vélin tók á loft frá flugvellinum á Bermuda um klukkan 2.41 í nótt að íslenskum tíma samkvæmt flugkorti. Svo virðist sem vélin hafi flogið í 24 þúsund feta hæð áður en flugið lækkaði um nokkur þúsund fet um klukkan 4.05 að íslenskum tíma. Sérfræðingar telja lækkunina óvenjulega. „Ég myndi segja að þetta sé til marks um verulegt vandamál,“ er haft eftir Brad Wheeler, sem starfaði sem flugmaður í 40 ár, í umfjöllun Times. „Það er ljóst að eitthvað hafi farið úrskeiðis vegna þess að þeir breyttu hraðanum rétt áður en þeir lækkuðu,“ segir Mary Chiavo, lögmaður sem sérhæfir sig í flugmálum og fyrrverandi ráðamaður hjá samgöngustofu Bandaríkjanna. „Þeir voru að bregðast við einhverju.“ Flugvélin var á ferð nokkuð norður af Bermúdaþríhyrningnum svokallaða, sem er margumtalað svæði á Atlantshafi þar sem flugvélar og skip eru sögð hafa horfið áður. Um 65 þúsund manns búa á Bermúda, sem er sjálfstjórnarsvæði sem heyrir undir bresku krúnuna. Vélin hefur á síðustu vikum farið fjölda ferða, þar á meðal eina á milli Bermúda og Boston hinn 24. september, en um er að ræða um 1.255 kílómetra leið. Vélin var framleidd í Ísrael árið 1996 og samkvæmt opinberum skjölum virðist hún áður hafa verið nýtt sem einkaþota áður en hún gar tekin í gagnið sem sjúkraflugvél. Samgönguslys Flug Bandaríkin Mest lesið Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Illa brugðið en heill á húfi Innlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Erlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Fleiri fréttir Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Keyrði inn í mannfjölda norður af Sydney Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Sjá meira