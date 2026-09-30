„Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Eiður Þór Árnason skrifar 30. september 2026 21:53 Vatnaskógur er vinsæll áfangastaður rekinn af KFUM og KFUK en þar eru bæði reknar sumar- og skólabúðir. Hvalfjarðarsveit Drengur varð fyrir líkamsárás af hálfu annars barns í fermingarferð í Vatnaskógi í Hvalfjarðarsveit um helgina. Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri Vatnaskógar, segir atvikið afar leiðinlegt og um leið sjaldgæft. Mbl.is greindi fyrst frá og hefur eftir Helgu Soffíu Konráðsdóttur, sóknarpresti í Háteigskirkju, að um barsmíðar hafi verið að ræða og atvikið sé „grafalvarlegt“. „Ég er búinn að vera í þessu í nokkra áratugi og svona lagað hefur, mér vitanlega svo ég muni eftir, ekki komið upp,“ segir Ársæll í samtali við Vísi. Málið sé nú komið í ferli hjá Háteigskirkju en fermingarferðin var hluti af árlegu námskeiði sem fjölmargar kirkjur sækja. Vonar að börnin læri að elska hvort annað Helga sagði í samtali við Mbl.is að 52 börn hefðu tekið þar þátt á vegum Háteigskirkju. Ekki náðist í hana við vinnslu þessarar fréttar. „Við í Vatnaskógi viljum að öllum líði vel og það er okkar markmið að allir finni sig heima í Vatnaskógi,“ segir Ársæll. „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu. Það eru börn sem eru þarna. Vonandi spilast bara vel úr þessu og við lærum að elska hvert annað.“ Ofbeldi barna Mest lesið Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Innlent „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Erlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Innlent Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Innlent Fleiri fréttir „Ég er náttúrlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Sjá meira