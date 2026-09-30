Innlent

„Ég er bara ó­trú­lega leiður yfir þessu“

Eiður Þór Árnason skrifar
Vatnaskógur er vinsæll áfangastaður rekinn af KFUM og KFUK en þar eru bæði reknar sumar- og skólabúðir.
Vatnaskógur er vinsæll áfangastaður rekinn af KFUM og KFUK en þar eru bæði reknar sumar- og skólabúðir. Hvalfjarðarsveit

Drengur varð fyrir líkamsárás af hálfu annars barns í fermingarferð í Vatnaskógi í Hvalfjarðarsveit um helgina. Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri Vatnaskógar, segir atvikið afar leiðinlegt og um leið sjaldgæft.

Mbl.is greindi fyrst frá og hefur eftir Helgu Soffíu Konráðsdóttur, sóknarpresti í Háteigskirkju, að um barsmíðar hafi verið að ræða og atvikið sé „grafalvarlegt“.

„Ég er búinn að vera í þessu í nokkra áratugi og svona lagað hefur, mér vitanlega svo ég muni eftir, ekki komið upp,“ segir Ársæll í samtali við Vísi. Málið sé nú komið í ferli hjá Háteigskirkju en fermingarferðin var hluti af árlegu námskeiði sem fjölmargar kirkjur sækja.

Vonar að börnin læri að elska hvort annað

Helga sagði í samtali við Mbl.is að 52 börn hefðu tekið þar þátt á vegum Háteigskirkju. Ekki náðist í hana við vinnslu þessarar fréttar.

„Við í Vatnaskógi viljum að öllum líði vel og það er okkar markmið að allir finni sig heima í Vatnaskógi,“ segir Ársæll.

„Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu. Það eru börn sem eru þarna. Vonandi spilast bara vel úr þessu og við lærum að elska hvert annað.“

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