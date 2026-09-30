Nýjar stoppistöðvar hafa verið settar upp á tveimur stöðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar, merkingar bættar og gönguleiðin að almenningsvögnum fyrir farþega sem eru að koma úr flugi er nú yfirbyggð. Eftir breytingar verða þrjár stoppistöðvar við flugstöðina en í dag er ein stoppistöð fyrir almenningsvagna, í talsverðri fjarlægð frá flugstöðinni.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðs Íslands segir að mikilvægar umbætur hafi verið gerðar á aðkomu og aðstöðu fyrir almenningsvagna sem aka til og frá Keflavíkurflugvelli til að bæta aðgengi flugfarþega og starfsfólks að flugstöðinni.
Breytingarnar taki til leiðar 55, sem aki milli BSÍ og/eða Fjarðar til Keflavíkurflugvallar, og leiðar 89 sem ekur milli Reykjanesbæjar/Suðurnesjabæjar og Keflavíkurflugvallar. Nýtt fyrirkomulag taki gildi á morgun, fimmtudaginn 1. október.
Verkefnið hafi verið unnið í náinni samvinnu Vegagerðarinnar, sem sjái um rekstur landsbyggðarstrætó, Isavia og Almenningssamganga höfuðborgarsvæðisins ohf. Breytingarnar séu í takt við tillögur starfshóps, sem skipaður hafi verið um almenningssamgöngur milli höfuðborgarsvæðis og Keflavíkurflugvallar.
„Þetta er mikilvægur áfangi við að bæta almenningssamgöngur til Keflavíkurflugvallar. Við viljum að farþegar og starfsfólki eigi auðveldara með að velja sér ferðamáta til og frá flugvellinum. Nýjar stoppistöðvar og yfirbyggðir göngustígar gera þar gæfumuninn. Næstu skref okkar verða að skapa forsendur til auka tíðni og bæta þjónustu almenningsvagna á þessari leið,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra.
Að öðru leyti verði farþegar ekki varir við breytingar á leið 55 og allar tímasetningar á akstursleiðinni séu óbreyttar. Ný heiti á stoppistöðvum muni birtast jafnt og þétt á merkingum og í upplýsingakerfum.
Hér að neðan má sjá kort sem sýnir staðsetningar stoppistöðvanna:
Loks segir að akstursleið og tímatafla leiðar 89, sem gangi frá Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ til flugvallarins, sé óbreytt. Stoppistöðin sem leið 89 stoppar við fái nýtt nafn, Kjóavellir. Stöðin hafi áður heitið KEF-Airport áður. Stæði fyrir leið 89 verði áfram á sama stað og áður en til standi að bæta þá aðstöðu.