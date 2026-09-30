Lögreglu var í dag tilkynnt um „hugsanlega ölvaðan flugmann“ en þegar hún kom kom á vettvang reyndist hann vera allsgáður. Þá var óskað eftir aðstoð þegar ökumaður bifreiðar ók á húsvegg og var nálægt því að lenda á börnum sem voru nálægt.
Sá var handtekinn grunaður um ölvunarakstur. Verður ökumaðurinn vistaður í fangaklefa þar til hann verður „hæfur til skýrslutöku.“
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en fimm voru vistaðir í fangageymslum um klukkan 17 í dag. Þar segir að lögreglan hafi haft afskipti af nöktum einstaklingi sem var á gangi í miðborginni í dag. Hann hafi svo verið færður á heilbrigðisstofnun til aðhlynningar.
Annar var sömuleiðis fluttur á heilbrigðisstofnun eftir að óskað var eftir aðstoð vegna einstaklings með „aðfinnsluvert háttalag,“ eins og lögregla orðar það.
Þá voru laganna verðir kallaðir til eftir að einstaklingur kvaðst hafa orðið fyrir líkamsárás á ótilgreindum stað. Það mál er sagt vera í rannsókn.
Einnig var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna minniháttar umferðarslyss þar sem ekki urðu slys á fólki og vegna innbrots í bifreið.