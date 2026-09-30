Innlent

Eld­gos á­fram lík­legasta sviðs­myndin en ó­ljóst hve­nær það yrði

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hættumat Veðurstofunnar byggir á ýmsum gögnum sem stöðugt eru uppfærð. Í hættumatinu sem kom út í dag var stuðst við ný gögn sem tengjast sprunguviðgerðum innan Grindavíkur sem eru langt komnar. 
Hættumat Veðurstofunnar byggir á ýmsum gögnum sem stöðugt eru uppfærð. Í hættumatinu sem kom út í dag var stuðst við ný gögn sem tengjast sprunguviðgerðum innan Grindavíkur sem eru langt komnar.  Björn Steinbekk

Nýtt hættumat tók gildi í dag, þann 30. september, en hættuvægi vegna sprungna og jarðfalls innan Grindavíkur hefur verið endurmetið með tilliti til sprunguviðgerða. Við breytinguna lækkar heildarhættustig fyrir Grindavík en heildarhætta er áfram metin töluverð. Nýtt kvikuhlaup gæti endað með eldgosi en það er ekki hægt að segja til um hvenær það gæti orðið.

Er þetta meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands um stöðuna á Reykjanesskaga . Þar segir að landris haldi hægt og rólega áfram við Svartsengi en að jarðskjálftavirkni sé áfram lítil.

Á undanförnum þremur mánuðum hafi landris mælst um það bil fjórir sentimetrar og verið nokkuð stöðugt á tímabilinu. Það bendi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkurra kílómetra dýpi.

Þá er greint frá því að jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík sé áfram lítil. Á síðustu tveimur vikum hafi aðeins fáir skjálftar mælst í kvikuganginum og flestir þeirra verið mjög smáir. Einnig hafi verið lítil virkni annars staðar á Reykjanesskaga undanfarna daga og vikur.

Líklegasta sviðsmyndin á meðan landris heldur áfram er að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss.

„Ekki er hægt að segja til um hvenær slíkur atburður gæti orðið. Eftir því sem lengra líður frá síðasta atburði eykst óvissa um tímasetningu næsta atburðar. Gera þarf áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni,“ segir á vefnum.

Hættumat hafi verið uppfært með tilliti til sprunguviðgerða í Grindavík en breytingin lækki reiknað heildarhættustig fyrir Grindavík úr 4,14 í 4,02. Hættuflokkurinn breytist þó ekki og heildarhættan sé áfram metin töluverð (appelsínugult).

Sprunguviðgerðirnar minnka líkur á hættu vegna „jarðfalls ofan í sprungu“ innan bæjarmarkanna, en hafa engin áhrif á mat á hættu vegna mögulegra sprunguhreyfinga í næsta atburði.

Eldgos og jarðhræringar Grindavík Eldgos á Reykjanesskaga

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