Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði Freyja Þórisdóttir skrifar 30. september 2026 21:03 Hættumat Veðurstofunnar byggir á ýmsum gögnum sem stöðugt eru uppfærð. Í hættumatinu sem kom út í dag var stuðst við ný gögn sem tengjast sprunguviðgerðum innan Grindavíkur sem eru langt komnar. Björn Steinbekk Nýtt hættumat tók gildi í dag, þann 30. september, en hættuvægi vegna sprungna og jarðfalls innan Grindavíkur hefur verið endurmetið með tilliti til sprunguviðgerða. Við breytinguna lækkar heildarhættustig fyrir Grindavík en heildarhætta er áfram metin töluverð. Nýtt kvikuhlaup gæti endað með eldgosi en það er ekki hægt að segja til um hvenær það gæti orðið. Er þetta meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands um stöðuna á Reykjanesskaga . Þar segir að landris haldi hægt og rólega áfram við Svartsengi en að jarðskjálftavirkni sé áfram lítil. Á undanförnum þremur mánuðum hafi landris mælst um það bil fjórir sentimetrar og verið nokkuð stöðugt á tímabilinu. Það bendi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkurra kílómetra dýpi. Þá er greint frá því að jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík sé áfram lítil. Á síðustu tveimur vikum hafi aðeins fáir skjálftar mælst í kvikuganginum og flestir þeirra verið mjög smáir. Einnig hafi verið lítil virkni annars staðar á Reykjanesskaga undanfarna daga og vikur. Líklegasta sviðsmyndin á meðan landris heldur áfram er að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. „Ekki er hægt að segja til um hvenær slíkur atburður gæti orðið. Eftir því sem lengra líður frá síðasta atburði eykst óvissa um tímasetningu næsta atburðar. Gera þarf áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni,“ segir á vefnum. Hættumat hafi verið uppfært með tilliti til sprunguviðgerða í Grindavík en breytingin lækki reiknað heildarhættustig fyrir Grindavík úr 4,14 í 4,02. Hættuflokkurinn breytist þó ekki og heildarhættan sé áfram metin töluverð (appelsínugult). Sprunguviðgerðirnar minnka líkur á hættu vegna „jarðfalls ofan í sprungu“ innan bæjarmarkanna, en hafa engin áhrif á mat á hættu vegna mögulegra sprunguhreyfinga í næsta atburði. Eldgos og jarðhræringar Grindavík Eldgos á Reykjanesskaga Mest lesið Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Innlent „Ég er ógeðslega reiður“ Innlent Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Erlent Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Innlent Tilkynnt um ölvaðan flugmann Innlent Valgerður réttir fram sáttahönd Innlent Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Innlent Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Innlent Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Innlent Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Innlent Fleiri fréttir „Ég er náttúrlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Innan við helmingur karla vill refsingar fyrir vændiskaup Árásin rannsökuð sem tilraun til manndráps Bein útsending: Hvernig birtast menntarannsóknir í opinberri umræðu? „Einn aðili sem hefur til þessa skilað auðu“ Telur ESA falla frá málsókn ef Alþingi samþykkir frumvarpið Starfsmaður Landsnets fluttur erlendis á sjúkrahús Tvöfalda makrílráðgjöf Ragnar Þór vissi ekkert og meirihluti karla vill ekki refsa fyrir vændiskaup Aðstandendum sýnd mynd af líkinu fyrir slysni Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna Í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 Ein vél Fljótsdalsstöðvar úti „Ég er ógeðslega reiður“ Kröpp og djúp lægð og varasamar vindhviður Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann Sjá meira