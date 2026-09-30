Valgerður Rúnarsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, mun snúa aftur til starfa um óákveðinn tíma. Um tímabundna ráðstöfun sé að ræða til að tryggja vinnufrið við endurskoðun samnings SÁÁ við Sjúkratryggingar sem Valgerður bindur vonir við.
Hún fer ekki fram á afsögn formanns og framkvæmdastjórnar SÁÁ líkt og margir starfsmenn hafa krafist en vill sjá skýrari línur dregnar milli stjórna SÁÁ og heilbrigðisþjónustunnar.
Valgerður sagði nýverið starfi sínu lausu eftir brotthvarf þáverandi forstjóra SÁÁ sem Valgerður sakar framkvæmdastjórn um að hafa bolað úr starfi. Þá hefur hún sakað sömu stjórn um óeðlileg afskipti af faglegri heilbrigðisstarfsemi SÁÁ. RÚV greindi fyrst frá endurkomu Valgerðar. Hún sé tímabundin.
„Svo sjáum við í raun og veru hvernig stefna verður tekin. Það er ekkert komin nein tímasetning á það. Það er svo margt að gerast, það gerist eitthvað á hverjum degi,“ segir Valgerður í samtali við Vísi. Líkt og áður sé hún tilbúin til þess að draga uppsögn sína til baka ef ráðist verði í breytingar.
Jón Áki Jensson tók við af Valgerði sem framkvæmdastjóri lækninga en hann sagði upp störfum um tveimur vikum eftir að hann var ráðinn til SÁÁ. Heilbrigðisstofnanir samtakanna hafa glímt við mikinn mönnunarvanda og hafa læknar á Vogi verið í leyfi frá störfum. Jón sagði við Vísi í síðustu viku að hann væri eini starfandi sérfræðilæknirinn á Sjúkrahúsinu Vogi.
Valgerður segist hafa boðið fram aðstoð sína í gær og hægt sé að líta á hana sem útrétta sáttahönd. Harðvítugar deilur hafa átt sér stað innan SÁÁ síðustu vikur milli stjórnenda og starfsfólks meðferðarsviðs annars vegar og formanns, framkvæmdastjórnar og aðalstjórnar SÁA hins vegar. Meðal annars er deilt um það hvaða afskipti stjórnir SÁÁ megi hafa af faglegu starfi sem fjármagnað er af Sjúkratryggingum.
„Ég vildi gefa kost á því af því að það hefur margt gerst undanfarna daga. SÁÁ, [Sjúkratryggingar Íslands] SÍ og yfirvöld eru að tala saman um ákveðnar breytingar. Það þarf að tryggja að það sé allt í góðu lagi í meðferðinni á meðan og ég ætla að leggja mitt af mörkum þar.“ Vel hafi verið tekið í þetta boð, að sögn Valgerðar.
„Það voru allir þakklátir því. Þetta er ekki búið að vera gott en það hafa orðið breytingar sem eru mikilvægar fyrir framtíðina.“
Þar vísar hún til yfirlýsingar þess efnis að SÁÁ og Sjúkratryggingar hafi náð saman um að endurskoða samning sinn til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu SÁÁ, líkt og það var orðað í yfirlýsingu.
Valgerður telur að hlutaðeigandi aðilar þurfi nú frið til þess að klára þessa endurskoðun. Þá hafi forstjóri Landspítala lýst því yfir að starfsfólk hans sé til búið að styðja við meðferðarþjónustu SÁÁ ef á þarf að halda.
Gætir þú íhugað þér að draga uppsögnina til baka jafnvel þó að framkvæmdastjórnin myndi ekki stíga til hliðar?
„Persónulega hef ég ekki sérstaka skoðun á því hver er í framkvæmdastjórn félagasamtakanna. Ég vil bara að það sé gott fólk sem vinni góða vinnu fyrir samtökin í heild. En að öðru leyti hefur það ekki bein áhrif á mín störf nema það sem að hefur verið hingað til, semsagt að þau hafi vald til þess að ráða og segja upp forstjóra. En það er svona verið að vinna í þeim breytingum þannig að ég hef ekkert einhverja persónulega skoðun á því hver situr í stjórninni.“
Valgerður snýr aftur til vinnu á föstudag og þurfti að stytta dvöl sína í Rotterdam. Hún kveðst vera spennt fyrir því að snúa aftur til starfa og hitta samstarfsfólk sitt.
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