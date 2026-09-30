Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Freyja Þórisdóttir skrifar 30. september 2026 21:48 Magnús Hjálmarsson er sprengistjóri á svæðinu í Arnarlandi en hann segir alltaf betra að eiga samtöl við íbúa nærliggjandi hverfa. Honum sé mikið í mun að upplifun allra sé sem jákvæðust. Aðsend Íbúar nærri framkvæmdasvæðinu Arnarlandi í Garðabæ hafa margir hverjir lýst því að sprengingar á svæðinu finnist vel á heimilum sem skelfi öll og að það heyrist ekki nægilega vel í hljóðmerkjum sem eigi að koma á undan og á eftir hverri sprengingu. Sprengistjóri segir að leitast sé við að valda sem minnstu ónæði en hann skilji vel að það sé ekki spennandi að hafa þetta í þéttbýli. „Maður skilur auðvitað fólkið vel sem býr þarna í kring að það er ekkert spennandi að hafa þetta í kringum sig,“ segir Magnús Hjálmarsson hjá Borgarvirki en það hafi gengið ágætlega að sprengja þrátt fyrir einhverja hnökra. Boranir og sprengingar hófust á svæðinu þriðjudaginn 15. september en það er sprengt á daginn, frá átta til sex, ekki um helgar og ekki á rauðum dögum. Svo virðist sem tímaáætlun muni standast og sá hluti sem kallar á sprengingarnar verði fullunninn í lok október. Tíu til tólf sprengingar á dag „Við erum með titringsmæla þarna á nærliggjandi húsum og höfum verið undir öllum leyfilegum mörkum þannig að með tilliti til þess þá hefur þetta gengið vel en eins og ég segi finnur fólk alltaf eitthvað aðeins fyrir þessu og þetta er ónæði,“ segir Magnús og útskýrir að það sé sprengt um tíu til tólf sinnum á dag en það sé frekar sprengt oftar svo að sprengingarnar geti verið minni og síður greinilegar á heimilunum í kring. „Ástæðan fyrir því að við sprengjum svona oft á dag er sú að við erum að sprengja minni sprengingar en oftar og það er gert til að minnka áhrif titrings á byggingarnar og til að geta náttúrulega þétt skotin vel með sprengimottum þannig að við tryggjum að það sé ekkert steinkast og annað slíkt á svæðinu.“ Áætlað er að sprengingunum ljúki í lok október.Arnarland Þau hafi boðið fólki í nærliggjandi húsum að láta ástandsskoða húsin sín, hann hafi einnig sent inn bréf á hverfishópa með upplýsingum um hvert fólk geti leitað ef það komi eitthvað upp á. „Ef fólk hefur óskað eftir að ég myndi hússkoða, þá fer ég og geri það og þetta er aðallega hugsað upp á titringinn að gera. Við notum alveg þrefalt lag af mottum yfir þar sem við erum að sprengja og annað slíkt þannig að þetta er rosalega vel byrgt til að tryggja að það komi alls ekki grjótkast frá sprengingunum,“ segir Magnús. Fleiri sem voru komnir heim Það sé þó alltaf einhver titringur og því séu þau með fyrrnefnda titringsmæla sem segi þeim hvort þau þurfi að breyta einhverju. Hingað til hafi allar mælingar verið langt undir leyfilegum mörkum. Þann 17. september urðu margir varir við einkar áberandi sprengingu á sjöunda tímanum að kvöldi til en aðspurður segir Magnús sprenginguna ekki hafa mælst neitt sterkari en hinar á undan og eftir. „Við lentum í því að dælulína slitnaði hjá okkur í einni holu og það er nú ástæðan fyrir því að við vorum aðeins lengur heldur en við erum vanalega. Því við erum náttúrulega búnir fyrir sex þannig að mig minnir að þetta hafi verið 18:36 sem síðasta sprengingin var og þarna, ég myndi telja kannski að fleiri og kannski meiri umræða skapi það, það eru bara fleiri heima við,“ segir hann. Margir lýstu því að sprengingin hefði verið eins og jarðskjálfti en Magnús segir þau hafa gert hlé á sprengingunum í um það bil einn dag í kjölfarið til að fara yfir alla verkferla og sjá til þess að allt væri rétt og í standi. „Það voru engar athugasemdir gerðar gagnvart okkur en eins og ég segi, ef eftirlitið biður okkur um að stoppa meðan verið er að kanna einhver mál þá gerum við það alltaf,“ segir hann. Hægt að fá skilaboð í símann Það hafa margir sett út á það að það heyrist ekki nægilega vel í hljóðmerkjum sem eiga að fylgja hverri sprengingu en Magnús segir það geta stafað af ýmsu. „Já, og sérstaklega ef maður horfir til dæmis á Súlunesið og Arnarnesið, það eru náttúrulega gríðarlega stórar og miklar hljóðmanir sem dempa þetta líka og ef það er vindur og eitthvað að veðri og fólk með lokaða glugga og kannski sjónvarpið í gangi þá er rosalega ólíklegt að fólk heyri þetta þrátt fyrir að við höfum svona notað bara öflugustu loftlúðra sem við fáum.“ Það standi einnig til boða að fá send skilaboð í farsíma um sprengingar til allra þeirra sem skrá sig á þar til gerðan SMS-lista. „Þetta var í rauninni ákveðið system sem við gerðum bara í samráði við Garðabæ til að tryggja að fólk, ef það heyrði ekki flautuna eða annað slíkt, fengi alltaf SMS á undan hverri sprengingu,“ útskýrir hann. Þá bætir hann því við svo að það komi fram að sprengingarnar séu til að undirbúa lagnaskurðinn fyrir fráveituna í nýja hverfið, Arnarland. „Ég vil alltaf reyna að vera í persónulegum tengslum við fólk. Ég veit að þetta er ónæði og ég veit að fólk verður svona misjafnlega ánægt með okkur en það er alltaf gott að taka samtalið. Ég hef unnið við þetta lengi og það er oft gott bara að hitta fólk og taka samtalið. Það er bara gott fyrir alla,“ segir Magnús að lokum. 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