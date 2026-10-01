Tilraun til aftöku bandarískrar konu, sem var dæmd til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996, mistókst í gærkvöldi þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fékk.
Christa Pike var átján ára þegar hún, ásamt kærasta sínum, misþyrmdi og drap hina 19 ára Colleen Slemmer árið 1995. Hún hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar.
Lögfræðiteymi Pike óskaði eftir því að aftakan yrði stöðvuð þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn, þrátt fyrir að hún hefði misst meðvitund, og einnig hraut hún hátt og skýrt.
Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð. Samkvæmt AP-fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend-fangelsinu í Nashville um klukkan átta að staðartíma. Hin dæmda fékk tvo skammta Pentobarbital, en það er öflugt lyf sem deyfir miðtaugakerfið.
„Fangelsisyfirvöld í Tennessee fylgdu hverju skrefi í lögmætu og staðfestu aftökuferli ríkisins, sem samþykkt hefur verið af embætti ríkissaksóknara,“ sagði Dorinda Carter, talskona fangelsisyfirvalda, við dagblaðið Tennessean.
Móðir Slemmer, May Martinez, lýsti því í viðtali við AP um helgina að hún hefði lengi beðið eftir aftökunni.
„Í hvert skipti sem ég hugsa um þetta hugsa ég um Colleen sem fann fyrir þessum sársauka og reyndi að standa upp og hlaupa í burtu,“ sagði Martinez við Associated Press. Hún bætti við: „Það líður ekki dagur, ekki ein mínúta, sem ég hugsa ekki um Colleen. Hátíðirnar eru verstar.“
Í frétt Guardian segir að lögmenn Pike hafi lýst því að aftakan hafi breyst í pyntingu og að þau teldu brotið á rétti hennar til að vera tekin af lífi án grimmilegrar og óvenjulegrar refsimeðferðar.
Í frétt BBC segir að aftakan hafi farið fram eftir að lögfræðingar hennar gerðu margar tilraunir til að fresta henni. Ríkisstjóri Tennessee hafnaði í þessari viku beiðni Pike um náðun. Pike er eina konan sem situr á dauðadeild í Tennessee og sú fyrsta sem á að taka af lífi í um 200 ár.
Í beiðni sinni um náðun sagði Pike að hún hefði ætlað að berja Slemmer en ekki myrða hana, en að hún hefði ekki getað „stigið á bremsuna“.
„Ég var andlega veik átján ára stelpa,“ sagði hún í yfirlýsingu. „Það tók mig mörg ár að átta mig yfirhöfuð á alvarleika þess sem ég hafði gert. Enn lengri tíma tók að sætta mig við hversu mörg líf ég hafði haft áhrif á. Ég tók líf barns, systur og vinkonu einhvers. Mér verður illt við tilhugsunina núna um að ég hafi haft getu til að fremja slíkan glæp.“
Morðið árið 1995 vakti mikla athygli. Í frétt Guardian segir að fram hafi komið í réttarhöldum að Pike hafi óttast að Slemmer væri að reyna að stela þáverandi kærasta hennar, Tadaryl Shipp, frá henni. Þau lokkuðu Slemmer saman inn á skógi vaxið svæði þar sem Pike skar Slemmer í kvið og háls með hnífi áður en hún mölvaði höfuð hennar með steini.
Þegar Slemmer fannst hafði verið rist fimmhyrnda stjarna, pentagram, á brjóstkassa hennar en Pike hefur ávallt neitað að hafa gert það. Pike og Shipp voru bæði dæmd til fangelsis en hann í lífstíðarfangelsi með möguleika á reynslulausn.