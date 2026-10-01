Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Eiður Þór Árnason og Freyja Þórisdóttir skrifa 1. október 2026 00:09 Birgitta Líf Björnsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class, var í umræddri ferð. Samsett Ungar konur sem fóru í ferð til Ibiza með Pilates-klúbbi World Class gagnrýna hvernig fulltrúar líkamsræktarstöðvarinnar brugðust við eftir að talið var að eldur hefði kviknað í skemmtibáti sem tekinn var á leigu á sunnudag. Þetta segja Nína Dögg Hilmarsdóttir, Natalía Nótt Helgadóttir, Matthildur Bolladóttir og Nadía Hólm Elísdóttir sem allar voru um borð í bátnum en þær eru á aldrinum 21 til 24 ára. Ferðin hafi verið í höndum Úrval Útsýnar en World Class séð um dagskrá ferðarinnar. Hún náði yfir þrjár nætur og var bátsferðin ekki hluti af upphaflegri dagskrá, að sögn kvennanna. Þess í stað hafi Birgitta Líf Björnsdóttir, framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class, stungið upp á bátsferðinni og séð um skipulag. Þátttakendur hafi svo fengið aukareikning fyrir kostnaðinum frá Laugum ehf., rekstrarfélagi World Class. Birgitta Líf segir að ferðin hafi verið á vegum Úrval Útsýnar og bátsferðin ekki í ferðapakkanum eða hinni skipulögðu World Class-dagskrá. Hún vísar því á bug að þau hafi sýnt afskiptaleysi gagnvart konunum. Klippa: Hamagangur í Ibiza-ferð World Class Að sögn Nínu, Natalíu, Nadíu og Matthildar gekk fyrri hluti siglingarinnar vel og þær komið við á eyju þar sem þær fengu sér að borða. Það hafi svo verið í bakaleiðinni sem eitthvað fór að fara úrskeiðis. Skipstjórinn hafi skyndilega stöðvað bátinn eftir um tuttugu til þrjátíu mínútna siglingu og þær byrjað að finna brunalykt. Gert lítið úr vandanum áður en þeim var skipað að hoppa út í sjó „Við héldum að þetta væri að koma annars staðar frá og pældum fyrst ekki mikið í því. Síðan byrjaði að koma hvítur reykur og við létum skipstjórann vita af því. Hann sagði fyrst að þetta væri ekkert til að hafa áhyggjur af því bátar ofhitni stundum,“ segja þær fjórar í skriflegu svari til Vísis. „Reykurinn fór síðan að aukast og verða dekkri. Þá fór skipstjórinn að hringja eftir aðstoð en náði ekki á neinn. Þarna var hann orðinn mjög stressaður og ein úr hópnum lét vita að hún væri ekki synd. Reykurinn varð svo svartur og þá sagði skipstjórinn að við yrðum að hoppa strax frá borði og synda í burtu frá bátnum.“ Þarna hafi enginn bátur verið nálægur og þær komist að því að hvorki væru björgunarvesti né björgunarhringur um borð. Einhverjir farþegar hafi þá stokkið út í sjóinn og þar á meðal ein sem var ósynd. Flotbretti hafi verið um borð og þær stuðst við það til að halda sér á floti og hjálpa þeirri sem kynni ekki að synda. Óttast sprengjuhættu „Sem betur fer kom fljótlega bátur að og þegar við vorum að reyna að synda að honum rak bátinn okkar alltaf að okkur og rakst á okkur,“ segir í svari farþeganna fjögurra. Fólk hafi verið hrætt um að báturinn kynni að springa. Áhöfn bátsins sem kom til aðstoðar var ótengd bátaleigunni, að sögn kvennanna. „Hann var heppilega að sigla fram hjá og heyrði okkur kalla á hjálp. Í bátnum voru aðrir spænskir ferðamenn sem höfðu leigt sér þennan bát fyrir daginn.“ Á leiðinni yfir í hinn bátinn hafi sími, hleðslubanki, töskur og skartgripir meðal annars farið út í sjó. Þegar þær voru komnar yfir hafi þær svo látið fólkið í hinum bátunum vita af því sem hafði gerst. Hafi ekki litið á þær „Skipstjórarnir á hinum bátunum frá fyrirtækinu létu vita að við þyrftum aðstoð. Hinir þrír bátarnir komu til okkar og athuguðu með okkur nema báturinn sem Birgitta og Anna [Bergmann, pilatesþjálfari og markaðsstjóri World Class] voru á. Þau komu og stoppuðu í smá stund en enginn leit einu sinni á okkur.“ Þær gera athugasemd við að enginn hafi tekið á móti þeim á bryggjunni þegar þær komu í land, hvorki frá World Class né bátaleigunni. Þess í stað hafi þær verið beðnar um að hitta Birgittu og Önnu síðar í gestamóttöku hótelsins. „Við upplifðum hittinginn sem við værum að trufla þær enda áttu þær bókað borð á veitingastað. Þær sögðust vera til staðar fyrir okkur en það væri ekkert meira sem yrði gert það kvöld. Við áttum að hittast aftur eftir æfinguna morguninn eftir og þær ætluðu að gera [spjallhóp] fyrir okkur, sem vorum í bátnum, til að ræða þessa hluti. Ekkert af þessu var gert.“ Þess í stað hafi þeim síðar einfaldlega verið bent á að hafa samband við bátaleiguna. Þetta hafi svo ekki verið rætt frekar fyrr en þær sendu tölvupósta á ferðaskrifstofuna Úrval Útsýn og World Class „til að fá útskýringar á ýmsum hlutum og láta vita hvað hefði betur mátt fara og fengum frekar leiðinleg svör á móti.“ Birgitta Líf kannast ekki við meint afskiptaleysi hennar og annarra fulltrúa World Class. „Við höfðum samband þegar við fengum upplýsingar um atvikið, hittum þær þegar komið var í land, fórum yfir málið með þeim, buðum áframhaldandi aðstoð og miðluðum upplýsingum frá bátafyrirtækinu þegar þær bárust,“ segir Birgitta í svari á Facebook-hópnum Beautytips þar sem atvikið hefur verið til umræðu. Sýnt skort á nærgætni Nína, Natalía, Matthildur og Nadía vilja árétta að þær líti ekki svo á að Birgitta, Anna eða World Class beri ábyrgð á bátaatvikinu sjálfu. „Gagnrýni okkar beinist að framkomu þeirra sem stóðu að ferðinni og viðbrögðum þeirra, eða skorti á viðbrögðum, í kjölfarið. Að okkar mati var framkoman ófagmannleg og sýndi skort á nærgætni og tillitssemi gagnvart þeim sem urðu fyrir áfallinu. Fjórar af þeim sex konum sem lentu í atvikinu voru einar á ferð og þekktu enga aðra í hópnum. Þær höfðu því engan nákominn sér til stuðnings þegar áfallið fór að segja til sín, en hjá flestum okkar gerðist það ekki fyrr en um kvöldið.“ Þær hefðu viljað finna fyrir meiri stuðningi eða boð um aðstoð. Einföld afsökunarbeiðni hafi verið nóg en í staðinn hafi þeim liðið eins og það hafi verið gert lítið úr upplifunum þeirra. „Okkur finnst einfaldlega sjálfsagt að sýna fólki umhyggju og vera til staðar þegar það lendir í svona aðstæðum.“ Yfirlýsing Birgittu Lífar í heild sinni „Mig langar að koma á framfæri að Ibizaferðin sjálf var ferð á vegum ferðaskrifstofu. Innifalið í þeirri ferð sem þátttakendur keyptu var flug, hótel, morgunverður og akstur til og frá flugvelli. World Class sá um æfingadagskrá ferðarinnar. Við vorum ekki fararstjórar hópsins og utan æfinganna var engin skipulögð dagskrá á vegum World Class. Við tókum engu að síður að okkur, að eigin frumkvæði, að útbúa tillögur fyrir hópinn um veitingastaði, afþreyingu, beach clubs, verslanir o.fl. til þess að gera ferðina sem skemmtilegasta fyrir alla. Bátferðin var EKKI hluti af ferðapakkanum né hinni skipulögðu World Class dagskrá. Hún var valkvæð aukabókun hjá sjálfstæðu bátafyrirtæki, Smart Charter Ibiza, sem ég tók að mér að vera milliliður fyrir. Upphaflega ætluðum við sjálf að bóka bátsferð fyrir okkar vinkonuhóp en þegar mikill áhugi kom fram hjá öðrum þátttakendum bauðst ég til þess að sjá um að miðla bókun fyrir hópinn. Á endanum urðu þátttakendur um 40. Ég lagði sjálf út fyrir bókuninni fyrir allan hópinn. Varðandi atvikið sjálft viljum við ekki fullyrða um tæknilega orsök bilunarinnar eða öryggisbúnað bátsins, enda eru þau atriði á ábyrgð bátafyrirtækisins og við höfum ekki faglega þekkingu eða gögn til þess að leggja sjálfstætt mat á þau. Þegar skilaboð bárust um atvikið vorum við sjálfar enn úti á sjó í öðrum bátum. Um leið og þau komu var svarað í hópspjallinu og spurt um stöðuna og hvort allar væru óhultar. Þegar við komum í land ákváðum við að hitta stelpurnar sérstaklega á hótelinu og fórum þar yfir atvikið með þeim. Við sögðum jafnframt að þær ættu að hafa samband við okkur ef eitthvað frekara kæmi upp og að við myndum miðla áfram upplýsingum frá Smart Charter um leið og þær bærust okkur. Þær upplýsingar sem við fengum frá Smart Charter voru síðan sendar áfram og fyrirtækið óskaði eftir því að viðkomandi þátttakendur hefðu samband beint við þau varðandi atvikið. Það er eðlilegt, þar sem Smart Charter er rekstraraðili bátsins og sá aðili sem getur svarað fyrir bátinn, öryggisbúnað hans og tæknilega bilun. Við vísum því alfarið á bug þeirri mynd að ekkert hafi verið gert eða að við höfum sýnt afskiptaleysi gagnvart stelpunum. Við höfðum samband þegar við fengum upplýsingar um atvikið, hittum þær þegar komið var í land, fórum yfir málið með þeim, buðum áframhaldandi aðstoð og miðluðum upplýsingum frá bátafyrirtækinu þegar þær bárust 💗“ Fréttin hefur verið uppfærð. 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