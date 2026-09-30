Vegna tilfærslu á ábyrgð heilbrigðiseftirlits frá sveitarfélögum til ríkis hefur öllum 76 heilbrigðisfulltrúum landsins verið sagt upp. Þeir hafa fengið loforð um endurráðningu en ekki er búið að bjóða neinum nýtt starf hjá stofnununum sem taka við eftirlitinu.
Frumvarp Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, og Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra um breytingar á eftirliti með matvælum, hollustuháttum og mengunarvörnum var samþykkt í sumar.
Í því kemur fram að til að samræma heilbrigðiseftirlit verði meðal annars heilbrigðisnefndir sveitarfélaga lagðar niður og verkefnin færð til bæði Umhverfis- og orkustofnunar og nýrrar Stofnunar atvinnuvega.
Breytingarnar taka gildi 1. janúar næstkomandi og því var öllu starfsfólki heilbrigðisnefndanna sagt upp í dag að sögn Péturs Halldórssonar heilbrigðisfulltrúa og það beðið um að vinna þriggja mánaða uppsagnarfrest sinn. Upphaflega var kynnt að áður en uppsagnarbréfið kæmi yrði búið að bjóða heilbrigðisfulltrúum nýja vinnu hjá ríkisstofnununum en Pétur segir það ekki hafa verið gert.
„Það hafa orðið tafir á því Stofnun atvinnuvega fékk ekki forstjóra fyrr en í þessari viku. Umhverfisstofnun hefur því beðið með ráðningar, þótt að hafi verið tilbúin í það. Svo er líka verið að breyta hlutverkaskiptingunni og breyta störfunum og þeim hefur ekkert verið lýst neitt sérstaklega ítarlega,“ segir Pétur í samtali við fréttastofu.
Fulltrúarnir fái misvísandi upplýsingar en bæði hefur verið kynnt að öllum verði boðin endurráðning en á sama tíma sé gert ráð fyrir fækkun í eftirlitshlutverkum. Það að verið sé að skipta verkefnum milli stofnana flæki hlutina fyrir fulltrúa á landsbyggðinni.
„Þar eru allt niður í eins manns starfsstöðvar, þá bara er ákveðinn ómöguleiki að skipta þessu svona upp. Reikningsdæmið gengur ekki upp ef það á að láta hálfa manneskju vinna verk,“ segir Pétur.
Það sé mikill uggur innan stéttarinnar.
„Það sem hefur kannski gefið fólki mesta ónotatilfinningu er hversu takmörkuð þekkingin virðist vera á viðfangsefninu hjá ríkinu. Og það er eins og það sé einhver svona þráhyggja í stjórnsýslunni að taka burtu alla faglega stjórnun. Það skiptir rosalega miklu máli og hefur alltaf verið krafa með heilbrigðiseftirlitið að hafa fagaðila í stjórnunarstöðum. En núna þegar er verið að hreinsa það allt út og markvisst verið að losna við þá sem hafa verið framkvæmdastjórar, jafnvel í áratugi, þá er þetta rosalegur spekileki sem hefur áhrif á skipulagið sem er verið að reyna núna að klóra saman fyrir áramót,“ segir Pétur.
Honum líði eins og ráðherrarnir hafi kynnt breytinguna og svo farið í að skoða hvaða verkefnum eftirlitin sinna.
„Það er mjög fátt sem hefur verið sagt í þessu breytingaferli sem hefur staðist,“ segir Pétur.
Hann telur að fólk í stéttinni vera farið að líta í kringum sig.
„Maður gerir það að sjálfsögðu þegar maður er búinn að fá uppsagnarbréf en það er ekki búið að ráða mann annars staðar. Maður er með fjölskyldu og verður að hafa einhverja möguleika í stöðunni,“ segir Pétur. „Fólk verður að hafa einhverja vinnu í janúar.“